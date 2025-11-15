Οι 30 ομάδες που έχουν κλείσει θέση στο Mundial

Από την ευρωπαϊκή ζώνη, για την ώρα έχουν κλείσει θέση μόνο, η Αγγλία, η Γαλλία και η Κροατία, με τα υπόλοιπα εισιτήρια να παραμένουν ανοιχτά, με 18 ομάδες να απομένουν για να συμπληρωθεί το παζλ.
Αναλυτικά οι ομάδες που έχουν προκριθεί:
Διοργανώτριες (3):
Καναδάς
Μεξικό
ΗΠΑ
AFC (Ασία):
Ιαπωνία
Ιράν
Ουζμπεκιστάν
Νότια Κορέα
Ιορδανία
Αυστραλία
Κατάρ
Σαουδική Αραβία
OFC (Ωκεανία):
Νέα Ζηλανδία
CONMEBOL (Νότια Αμερική):
Αργεντινή
Βραζιλία
Εκουαδόρ
Ουρουγουάη
Κολομβία
Παραγουάη
CAF (Αφρική):
Μαρόκο
Τυνησία
Αίγυπτος
Αλγερία
Γκάνα
Πράσινο Ακρωτήρι
Νότια Αφρική
Ακτή Ελεφαντοστού
Σενεγάλη
UEFA (Ευρώπη):
Αγγλία
Γαλλία
Κροατία