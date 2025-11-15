Οι 30 ομάδες που έχουν κλείσει θέση στο Mundial

Η Κροατία έγινε η τελευταία -χρονικά- ομάδα που έκλεισε θέση στην τελική φάση του Mundial 2026 και έτσι οι ομάδες που εξασφάλισαν το... εισιτήριό τους έγιναν 30.

Από την ευρωπαϊκή ζώνη, για την ώρα έχουν κλείσει θέση μόνο, η Αγγλία, η Γαλλία και η Κροατία, με τα υπόλοιπα εισιτήρια να παραμένουν ανοιχτά, με 18 ομάδες να απομένουν για να συμπληρωθεί το παζλ.

Αναλυτικά οι ομάδες που έχουν προκριθεί:



Διοργανώτριες (3):



Καναδάς

Μεξικό

ΗΠΑ



AFC (Ασία):



Ιαπωνία

Ιράν

Ουζμπεκιστάν

Νότια Κορέα

Ιορδανία

Αυστραλία

Κατάρ

Σαουδική Αραβία



OFC (Ωκεανία):



Νέα Ζηλανδία



CONMEBOL (Νότια Αμερική):



Αργεντινή

Βραζιλία

Εκουαδόρ

Ουρουγουάη

Κολομβία

Παραγουάη



CAF (Αφρική):



Μαρόκο

Τυνησία

Αίγυπτος

Αλγερία

Γκάνα

Πράσινο Ακρωτήρι

Νότια Αφρική

Ακτή Ελεφαντοστού

Σενεγάλη



UEFA (Ευρώπη):



Αγγλία

Γαλλία

Κροατία

