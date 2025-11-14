Ρούνεϊ για Γκρίλις: «Να κλείσει από τώρα τις καλοκαιρινές του διακοπές, ας αφήσει το Μουντιάλ»

Αρκετά σαφής ήταν ο Γουέιν Ρούνεϊ σχετικά με τις πιθανότητες που έχει ο Τζακ Γκρίλις να πάει στο Μουντιάλ 2026 με την Αγγλία.

Πράγματι ο Άγγλος έχει δείξει πολύ θετικά δείγματα αλλά όπως φαίνεται, δεν είναι αρκετά να πείσουν τον Τόμας Τούχελ να τον καλέσει στην εθνική Αγγλίας.

Μάλιστα ο Γουέιν Ρούνεϊ θεωρεί πως κάπου εδώ έχει τελειώσει η καριέρα του στην εθνική.

Ερωτηθείς για το αν ο Γκρίλις έχει ελπίδες να βρεθεί στο Μουντιάλ 2026 μετά το καλό του ξεκίνημα στην Έβερτον, ο Άγγλος legend απάντησε με σκληρή γλώσσα.

«Ο Γκρίλις μπορεί να κλείσει από τώρα τις καλοκαιρινές του διακοπές για το 2026, γιατί δεν πρόκειται να μπει στην αποστολή για το Μουντιάλ. Σκεφτείτε ότι ο Γκόρντον της Νιούκαστλ τραυματίστηκε και πάλι δεν τον κάλεσαν, οπότε πιστεύω πως ο Τούχελ είναι πλήρως κατασταλλαγμένος για τον Γκρίλις».