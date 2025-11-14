Ποια είναι τα 6+1 αθλητικά Μέσα που θα «ανακρίνουν» τον Γιάννη Αλαφούζο

Οι επικεφαλής των μεγαλύτερων αθλητικών Μέσων θα τεθούν απέναντι στον Γιάννη Αλαφούζο για περισσότερες από δύο ώρες. Ανάμεσά τους και το SDNA.

Ο Γιάννης Αλαφούζος είχε προαναγγείλει στο περιθώριο της παρουσίασης του Ράφα Μπενίτεθ πως θα τοποθετηθεί για το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του Παναθηναϊκού, με την υπόσχεση αυτή να γίνεται πράξη.

Το βράδυ της Κυριακής (16/11) ο μεγαλομέτοχος της «πράσινης» ΠΑΕ θα τεθεί απέναντι στους επικεφαλής των μεγαλύτερων αθλητικών Μέσων της χώρας, με την ανοιχτή συζήτηση να διαρκεί περισσότερες από δύο ώρες. Η μετάδοση θα γίνει από τον ΣΚΑΪ Hybrid στις 21:30, ενώ θα μεταδοθεί και από τον ΣΚΑΪ μετά το φινάλε του «The Voice».

Συντονιστής θα είναι ο παρουσιαστής της εκπομπής «MONOBALA», Πάνος Βόγλης, ενώ εκπροσώπηση θα έχουν τα 6 μεγαλύτερα αθλητικά Μέσα, μεταξύ των οποίων και το SDNA. Ακόμη, θα βρίσκονται εκεί το gazzetta.gr, το sport24.gr, το athletiko.gr, ο «bwinΣΠΟΡ FM 94.6» αλλά και η ΕΡΑ ΣΠΟΡ.

Δείτε το τρέιλερ της συνέντευξης: