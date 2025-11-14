Η εξωστρέφεια απαραίτητο συστατικό της συσπείρωσης

Συνέντευξη Γιάννη Αλαφούζου με σκοπό να μιλήσει για όλα, ανοιχτές προπονήσεις με απόφαση προπονητή, σε έναν Παναθηναϊκό που κατάλαβε πως πρέπει να… απλώσει το χέρι στον κόσμο.

Με το ζόρι μερικές κουβέντες στην παρουσίαση ενός προπονητή. Απάντηση σε 1-2 ερωτήσεις αν έχει προηγηθεί σημαντική νίκη. Μέχρι εκεί έφτανε η κατάσταση στον Παναθηναϊκό, με την ΠΑΕ να έχει τη λογική πως πρέπει να… κλειδώσει πόρτες και παράθυρα. Αφήνοντας εκτός τον κόσμο της να απορεί για το τι έφταιξε πάλι, γιατί δεν πήγαν καλά τα πράγματα.

Μια εσωστρέφεια, ένας διαρκής φόβος για το τι συμβαίνει εκτός των τειχών. Κάπως έτσι μεγάλωνε το χάσμα ανάμεσα στον κόσμο και την ομάδα. Δημιουργώντας ένα τεράστιο κενό, που δεν επέτρεπε την ύπαρξη συσπείρωσης με κανέναν τρόπο.

Αποτέλεσμα της σιωπής, η αύξηση των θεωριών συνωμοσίας. Χωρίς να φταίει ο κόσμος. Όταν κανείς δεν του μιλάει, προσπαθεί μόνος του να εξηγήσει τι πάει λάθος στην αγαπημένη του ομάδα. Ταυτόχρονα, όταν λειτουργεί ένας οργανισμός όπως ο Παναθηναϊκός σα να είναι απαγορευμένη περιοχή, περνάει προς τα έξω το μήνυμα της αδιαφορίας. Σα να μην ενδιαφέρονται όσοι είναι εντός του κλαμπ για τα συναισθήματα εκείνων που στεναχωριούνται ασταμάτητα.

Μέσα στο πλαίσιο των μεγάλων αλλαγών που συντελούνται στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός, είναι και η εσωστρέφεια που μοιάζει να ανήκει στο παρελθόν. Ο Ράφα Μπενίτεθ αποφάσισε να κάνει ανοιχτές προπονήσεις. Πήγε και ζήτησε συγγνώμη στον κόσμο μετά το ματς με τον Βόλο. Απλές κινήσεις, οι οποίες φανερώνουν την αλλαγή στη διάθεση.

Ο Γιάννης Αλαφούζος είναι ο επικεφαλής της ΠΑΕ. Ο ιδιοκτήτης των «πράσινων» εμφανίστηκε μετά από καιρό στην παρουσίαση του Ισπανού τεχνικού. Έδωσε μια υπόσχεση την οποία τηρεί. Θα μιλήσει την Κυριακή απευθυνόμενος στον κόσμο. Για το χθες, το σήμερα, το αύριο της ομάδας. Το τι θα πει κανείς δεν το γνωρίζει. Όμως έχει τεράστια σημασία πως θα το κάνει.

Πάρα πολλά χρόνια ο Παναθηναϊκός κόσμος περιμένει να ακούσει απ’ αυτόν τι έχει συμβεί. Αναμένει να μάθει τι θα φέρει το αύριο, καθώς κάθε σήμερα μοιάζει να «καίγεται» σε επίπεδο στόχων.

Ό,τι κι αν πει ο Γιάννης Αλαφούζος, θα έχει ξεχωριστή σημασία. Είτε συμφωνήσει, είτε διαφωνήσει κανείς μαζί του, είτε αρέσουν είτε δεν αρέσουν αυτά που θα πει, μετράει πως θα τα πει αυτός που πρέπει.

Όχι μια απρόσωπη ανούσια ανακοίνωση στο site της ΠΑΕ με υπογραφή διοίκησης. Ο Γιάννης Αλαφούζος ως ιδιοκτήτης, πρόεδρος, έχει την πιο βαρύνουσα σημασία από κάθε άλλον. Σε μια εποχή που οι πάντες περιμένουν και να μάθουν τι έχει συμβεί ως τώρα, αλλά και το τι ακολουθεί για να μπει επιτέλους ένα τέλος στα «πέτρινα» χρόνια.

Η εξωστρέφεια μόνο καλό θα κάνει στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Γιατί μοιάζει ως ένα καθοριστικό βήμα για να απλωθεί το χέρι προς τον κόσμο. Δεν μπορεί ποτέ να πάει μπροστά ένα τόσο μεγάλο μέγεθος, όταν δεν είναι στον ίδιο δρόμο οι στόχοι διοίκησης και κόσμου. Η αγάπη και ο στόχος, επιβάλλεται να είναι κοινοί. Για τον Παναθηναϊκό.

Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, η ΠΑΕ έπρεπε να ανοίξει τις… πόρτες. Για να δει κι ο κόσμος πως υπάρχει «ζωή» και θέληση, υπάρχει αποφασιστικότητα και πείσμα.