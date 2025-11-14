Η UEFA καταργεί το «ταμείο ανακούφισης» από την Covid-19

Η απόφαση της UEFA να μην συνεχίσει το «ταμείο ανακούφισης» από την πανδημία Covid-19, κοστίζει στους συλλόγους έως και 200 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με εκτίμηση της συμβουλευτικής εταιρείας McKinsey.

Οι σύλλογοι υπέστησαν δραστική μείωση εσόδων κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η οποία εκτιμάται σε δισεκατομμύρια ευρώ, όπως αναφέρει η εξειδικευμένη ιστοσελίδα «calcioefinanza».

Ακριβώς για αυτόν τον λόγο, όπως αναφέρει το Bloomberg, η UEFA είχε εξετάσει το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός ειδικού ταμείου για τους συλλόγους για την εγγύηση δανείων έως και 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων (6,02 δισεκατομμύρια ευρώ με τις τρέχουσες συναλλαγματικές ισοτιμίες) με χαμηλότερα επιτόκια από αυτά που θα είχαν λάβει αναζητώντας ανεξάρτητη χρηματοδότηση.

Όμως το σχέδιο ναυάγησε λόγω των πολλών αμφιβολιών ορισμένων μελών της UEFA σχετικά με την πολυπλοκότητα της πρότασης.

Αυτός είναι ένας από τους λόγους, αν όχι ο κύριος, για τους οποίους όλο και περισσότεροι σύλλογοι στρέφονται σε διάφορες επενδυτικές τράπεζες, κυρίως αμερικανικές, όπως η Ares Management, η Apollo Global Management (ο νέος μέτοχος πλειοψηφίας της Ατλέτικο Μαδρίτης) και η PGIM Inc., οι οποίες τους τελευταίους μήνες έχουν εξασφαλίσει χρηματοδότηση για αρκετούς συλλόγους στην Ευρώπη και όχι μόνο.

Το αρχικό σχέδιο της UEFA ήταν να γίνει η κεντρική πηγή αυτού του είδους χρηματοδότησης, δίνοντας στους συλλόγους σημαντικά μεγαλύτερη διαπραγματευτική ισχύ με τους χρηματοδότες.

Όταν το έργο εξετάστηκε το 2021, η UEFA πίστευε ότι θα μπορούσε να δανειστεί χρήματα που εξασφαλίζονταν από τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Champions League και του Europa League με επιτόκιο περίπου 1% πριν τα δανείσει στους συλλόγους. Η Citigroup Inc. ήταν το κύριο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα του έργου πριν από την εγκατάλειψη του σχεδίου.

Φυσικά, καθώς οι σύλλογοι έλαβαν αυτά τα δάνεια, συσσώρευσαν πρόσθετο χρέος, συμπεριλαμβανομένων υψηλότερων επιτοκίων. Για παράδειγμα-όπως αναφέρεται-, η Νότιγχαμ Φόρεστ δέχτηκε πρόσφατα επιτόκιο 8,75% για δάνειο 80 εκατομμυρίων λιρών (90,5 εκατομμυρίων ευρώ) από την Apollo Global Management.