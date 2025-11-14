Ασταμάτητη η Εθνική Ελπίδων! (vid)

Μια ακόμα εξαιρετική εμφάνιση από την Εθνική Ελπίδων η οποία επικράτησε 3-0 της Γεωργίας στη Λεωφόρο και παραμένει σταθερά πρώτη και με το απόλυτο στον όμιλο της, στα προκριματικά του EURO U21 του 2027.

Ήταν ένα ματς, στο οποίο η γαλανόλευκη κυριάρχησε στην μεγαλύτερη διάρκεια του και με τον Τζίμα σε μεγάλα κέφια στην κορυφή της επίθεσης και τους Καλοσκάμη - Σμυρλή να ξεχωρίζουν στην ανάπτυξη και στο συνδυαστικό παιχνίδι, δημιούργησε αρκετές επικίνδυνες καταστάσεις στην αντίπαλη εστία.

Εν τέλει, ο Τζίμας με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι - το οποίο κέρδισε ο Σμυρλής και αφού είχε προηγηθεί εξαιρετική συνεργασία στη μετάβαση με κάθετη του Καλοσκάμη - άνοιξε το σκορ (44'), ενώ ο Καλογερόπουλος με άπιαστη κεφαλιά στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου μέρους, έκανε το 2-0 της ανάπαυλας. Ο Κεραμίτσης στο 78' - και εκείνος με ωραία κεφαλιά - διαμόρφωσε το τελικό 3-0 για την γαλανόλευκη που είχε και δυο δοκάρια με τους Κούτσια - Καλοσκάμη, την ώρα που οι Γεωργιανοί στο 75ο λεπτό αστόχησαν σε πέναλτι με τον Τσουλουκίτζε.

Τα παιδιά του Γιάννη Ταουσιάνη, βρίσκονται στην κορυφή του Γ' ομίλου με 12 βαθμούς έχοντας τέσσερις νίκες σε ισάριθμες αγωνιστικές. Στη δεύτερη θέση η επόμενη αντίπαλος της Εθνικής στις 18 Νοεμβρίου, η Βόρεια Ιρλανδία με 7 βαθμούς. Ακολουθεί η Γερμανία με 6 με ματς λιγοτερο και η Γεωργία με 5.

Ελλάδα: Μπότης, Κουτσογούλας, Καλογερόπουλος (58′ λ. τρ. Κάτρης), Αλεξίου, Άλεν, Κοντούρης (65′ Κεραμίτσης), Καλοσκάμης, Γκούμας (80′ Μπρέγκου), Πνευμονίδης (58′ Παπακανέλλος), Σμυρλής, Τζίμας (65′ Κούτσιας).

Γεωργία: Μπερουασβίλι, Γκβασάλια (72′ Τσουλουκίτζε), Λατζαμπίτζε (83′ Γκουνασβίλι), Μπούκια, Καρεμπασβίλι, Νταντιάν, Λορντκιμπανίτζε (72′ Καρσελάτζε), Ταμπατάτζε (58′ Παρκάτζε), Μπασιλάτζε, Γιαπαρίτζε, Γκοτσιρίτζε (46′ Ντεϊσάτζε).

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Ελλάδα 12 (12-2)

2. Βόρεια Ιρλανδία 7 (5-3)

3. Γερμανία 6 (9-4) *

4. Γεωργία 2 (2-2)

5. Λετονία 1 (1-8)

6. Μάλτα 0 (0-12) *

*Ματς λιγότερο η Γερμανία και η Μάλτα, οι οποίες θα αναμετρηθούν μεταξύ τους στις 19:00.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Μάλτα – Ελλάδα 0-5

Γερμανία – Ελλάδα 2-3

Λετονία – Ελλάδα 0-1

Ελλάδα – Γεωργία 3-0

18/11/25 Ελλάδα – Βόρεια Ιρλανδία

27/03/26 Ελλάδα – Μάλτα

31/03/26 Ελλάδα – Γερμανία

26/09/26 Γεωργία – Ελλάδα

01/10/26 Ελλάδα – Λετονία

06/10/26 Βόρεια Ιρλανδία – Ελλάδα