Παναθηναϊκός: Το τρέιλερ της πολυαναμενόμενης συνέντευξης Αλαφούζου (vid)

Το τρέιλερ της συνέντευξης του Γιάννη Αλαφούζου, η οποία θα προβληθεί το βράδυ της Κυριακής 16 Νοεμβρίου.

Ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός είχε προαναγγείλει πως θα τοποθετηθεί για το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του «Τριφυλλιού», με την συνέντευξή του να λαμβάνει χώρα την Κυριακή 16 Νοεμβρίου.

Η μετάδοση θα γίνει από τον ΣΚΑΪ Hybrid στις 21:30, ενώ θα μεταδοθεί και από τον ΣΚΑΪ αμέσως μετά το φινάλε του «The Voice».

Θα είναι μια ανοιχτή συζήτηση με κορυφαίους αθλητικούς δημοσιογράφους, στην οποία ο Γιάννης Αλαφούζος θα μιλήσει για όλα τα θέματα που αφορούν τον σύλλογο. Στη συνέντευξη θα συμμετάσχουν οι επικεφαλής των μεγαλύτερων αθλητικών Μέσων της χώρας.

Συντονιστής θα είναι ο Πάνος Βόγλης.

Δείτε το τρέιλερ: