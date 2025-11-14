Ρεπόρτερ της Βαλένθια στο SDNA για τo «exit» του Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα από τις «Νυχτερίδες»

Ο Μανόλο Μοντάλτ (Norantminutsradio) περιγράφει το κλίμα με επίνετρο την αποχώρησή του 44χρονου Ισπανού από το «Μεστάγια» και σχολιάζει την έναρξη της θητείας του με τον Παναθηναϊκό.

To δρομολόγιο Ισπανία – Ελλάδα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού ετοιμάζεται να ακολουθήσει ο Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα.

Ο 44χρονος Ίβηρας έλυσε τη συνεργασία του με τη Βαλένθια κι έχει ήδη ανακοινωθεί ως νέος τεχνικός διευθυντής του Τριφυλλιού.

Την Παρασκευή (14/11) ο Κορόνα αποχώρησε από το προπονητικό κέντρο των «Νυχτερίδων» και το SDNA πήρε από τον ρεπόρτερ της Βαλένθια, Μανόλο Μοντάλτ (Norantminutsradio) το κλίμα σχετικά με την αποχώρησή του μέχρι πρότινος τεχνικού διευθυντή του κλαμπ.

«Η αποχώρηση του Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα δεν εξέπληξε κανέναν τη δεδομένη χρονική στιγμή. Από την άφιξη του Ρον Γκουρλέι τον περασμένο Ιούλιο ως νέου διευθύνοντος συμβούλου ποδοσφαίρου του συλλόγου, ο ρόλος του Κορόνα ήταν περιορισμένος.

Το τέλος του Κορόνα στη Βαλένθια δεν προκάλεσε αίσθηση στους οπαδούς, οι οποίοι γνωρίζουν πως δεν ευθύνεται αποκλειστικά ο ίδιος για την παρακμή του κλαμπ τα τελευταία χρόνια.

Η εξέλιξη της θητείας του στον Παναθηναϊκό είναι ένα πλήρες μυστήριο για μένα, δεδομένου πως δεν γνωρίζω ποιες θα είναι οι ευθύνες του στον σύλλογο. Πλεονέκτημά του πάντως είναι ότι έχει τον ίδιο ατζέντη (Αρτούρο Κανάλες) με τον νέο προπονητή, Ράφα Μπενίτεθ».