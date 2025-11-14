Δεν σταματάει να «πυροβολεί» ο Μπαπέ

Ο Γάλλος στράικερ έχει ξεκινήσει την σεζόν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και σε κάθε ευκαιρία φροντίζει να το δείχνει.
Για την ακρίβεια ο Κιλιάν Μπαπέ έχει σημειώσει 25 γκολ και 6 ασίστ, ενώ δεν έχει σκοράρει μόλις σε 4 παιχνίδια, τόσο με την Ρεάλ Μαδρίτης, όσο και με την Γαλλία.
Τα γκολ και οι ασίστ του Μπαπέ
• Οσασούνα: (1 γκολ)
• Οβιέδο: (2 γκολ)
• Μαγιόρκα: (χωρίς γκολ)
• Ουκρανία: (1 γκολ)
• Ισλανδία: (1 γκολ, 1 ασίστ)
• Σοσιεδάδ: (1 γκολ, 1 ασίστ)
• Μαρσέιγ: (2 γκολ)
• Εσπανιόλ: (1 γκολ)
• Λεβάντε: (2 γκολ)
• Ατλέτικο: (1 γκολ)
• Αλμάτι: (3 γκολ)
• Βιγιαρεάλ: (1 γκολ, 1 ασίστ)
• Αζερμπαϊτζάν:(1 γκολ, 1 ασίστ)
• Χετάφε: (1 γκολ)
• Γιουβέντους: (χωρίς γκολ)
• Μπαρτσελόνα: (1 γκολ)
• Βαλένθια: (2 γκολ)
• Λίβερπουλ: (χωρίς γκολ)
• Ράγιο: (χωρίς γκολ)
• Ουκρανία: (2 γκολ, 1 ασίστ)