Δεν σταματάει να «πυροβολεί» ο Μπαπέ

Ο Κιλιάν Μπαπέ μοιάζει ασταμάτητος αυτή την σεζόν, αφού σκοράρει κατά ριπάς, ενώ παράλληλα δίνει και ασίστ.

Ο Γάλλος στράικερ έχει ξεκινήσει την σεζόν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και σε κάθε ευκαιρία φροντίζει να το δείχνει.

Για την ακρίβεια ο Κιλιάν Μπαπέ έχει σημειώσει 25 γκολ και 6 ασίστ, ενώ δεν έχει σκοράρει μόλις σε 4 παιχνίδια, τόσο με την Ρεάλ Μαδρίτης, όσο και με την Γαλλία.

Τα γκολ και οι ασίστ του Μπαπέ

• Οσασούνα: (1 γκολ)

• Οβιέδο: (2 γκολ)

• Μαγιόρκα: (χωρίς γκολ)

• Ουκρανία: (1 γκολ)

• Ισλανδία: (1 γκολ, 1 ασίστ)

• Σοσιεδάδ: (1 γκολ, 1 ασίστ)

• Μαρσέιγ: (2 γκολ)

• Εσπανιόλ: (1 γκολ)

• Λεβάντε: (2 γκολ)

• Ατλέτικο: (1 γκολ)

• Αλμάτι: (3 γκολ)

• Βιγιαρεάλ: (1 γκολ, 1 ασίστ)

• Αζερμπαϊτζάν:(1 γκολ, 1 ασίστ)

• Χετάφε: (1 γκολ)

• Γιουβέντους: (χωρίς γκολ)

• Μπαρτσελόνα: (1 γκολ)

• Βαλένθια: (2 γκολ)

• Λίβερπουλ: (χωρίς γκολ)

• Ράγιο: (χωρίς γκολ)

• Ουκρανία: (2 γκολ, 1 ασίστ)