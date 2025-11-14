Παναθηναϊκός: Την Κυριακή στις 21:30 η πολυαναμενόμενη συνέντευξη Αλαφούζου!

Την Κυριακή 16 Νοεμβρίου θα δώσει την πολυαναμενόμενη συνέντευξή του ο Γιάννης Αλαφούζος, η οποία μάλιστα θα προβληθεί από το ΣΚΑΪ Hybrid.

Ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός είχε προαναγγείλει πως θα τοποθετηθεί για το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του «Τριφυλλιού», με την συνέντευξή του να λαμβάνει χώρα την Κυριακή 16 Νοεμβρίου.

Η μετάδοση θα γίνει από τον ΣΚΑΪ Hybrid στις 21:30, ενώ θα μεταδοθεί και από τον ΣΚΑΪ αμέσως μετά το φινάλε του «The Voice».

Θα είναι μια ανοιχτή συζήτηση με κορυφαίους αθλητικούς δημοσιογράφους, στην οποία ο Γιάννης Αλαφούζος θα μιλήσει για όλα τα θέματα που αφορούν τον σύλλογο. Σύμφωνα με όσα έχουν διαρρεύσει, στη συνέντευξη θα συμμετάσχουν οι επικεφαλής των μεγαλύτερων αθλητικών Μέσων της χώρας.

Συντονιστής θα είναι ο Πάνος Βόγλης.