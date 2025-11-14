Ατρόμητος: Η πρώτη προτεραιότητα του Σπανού για τον επόμενο προπονητή

Το SDNA έχει το ρεπορτάζ για τα «θέλω» του μεγαλομετόχου της ομάδας του Περιστερίου αναφορικά με το διάδοχο του Λεωνίδα Βόκολου.

Εκτός ελληνικών συνόρων ψάχνει ο Ατρόμητος τον επόμενο…εκλεκτό του πάγκου.

Οι Περιστεριώτες αναζητούν τον προπονητή στον οποίο θα παραδώσουν το τιμόνι, έπειτα απ΄το διαζύγιο με τον Λεωνίδα Βόκολο που δεν κατάφερε να μακροημερεύσει κι αποχώρησε.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του SDNA, ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ, Γιώργος Σπανός, φαίνεται να βάζει σε προτεραιότητα – τουλάχιστον σε πρώτο χρόνο – τη συνεργασία με ξένο προπονητή που ωστόσο θα είναι γνώστης της ελληνικής πραγματικότητας και θα έχει παλαιότερη θητεία στη χώρα μας.

Φυσικά αυτό δεν αποκλείει την περίπτωση στην πορεία να λάβει φύλλο πορείας για τη δυτική όχθη ξένος προπονητής με μηδενική προϋπηρεσία στο ελληνικό πρωτάθλημα, από την στιγμή που κριθεί ο ιδανικός και υπάρξει πρόσφορο έδαφος για την άφιξή του στο Περιστέρι.