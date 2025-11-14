ΠΑΟΚ Β: Χωρίς Σνάουτσνερ και διεθνείς κόντρα στη Νίκη Βόλου

Με αρκετές απουσίες θα παραταχθεί ο ΠΑΟΚ Β κόντρα στη Νίκη Βόλου (16/11 15:00) - Εκτός Σνάουτσνερ και διεθνείς

Ο Δικέφαλος υποδέχεται τους Βολιώτες στο γήπεδο της Καλαμαριάς για την πρώτη αγωνιστική του δεύτερου γύρου και θέλει να συνεχίσει το νικηφόρο σερί του επί ημερών Πονζ.

Ο Ισπανός τεχνικός κρατάει αήττητο τριών αγωνιστικών, κρατώντας παράλληλα ανέπαφη την εστία του, έχοντας βέβαια δύσκολη αποστολή αύριο (16/11)κόντρα στη φορμαρισμένη Νίκη.

Η ασπρόμαυρη αποστολή είναι ελλιπής καθώς απουσιάζουν οι διεθνείς αλλά και ο Μαξ Σνάουτσνερ, με τους Μπαταούλα και Κοσίδη να εκτίουν ποινή μίας αγωνιστικής.

Αναλυτικά η αποστολή του ΠΑΟΚ Β:

Νικολακούλης, Τσιντσόλης, Καστίδης, Πασαχίδης, Κωττάς , Λούκας, Κιτσάκης, Πολυκράτης, Τσοπούρογλου , Καλόγηρος, Ίκομπονγκ, Καλαϊτσίδης, Αλμασίδης, Αδάμ, Τσιφούτης, Ρικάρντο, Μπάλντε , Χατσίδης , Κανίς, Γκιτέρσος.