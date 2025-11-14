Έφυγε από το προπονητικό κέντρο της Βαλένθια ο Κορόνα (vid)

Το «Τριφύλλι» ανακοίνωσε κι επίσημα την πρόσληψη του Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα, ο οποίος αποτελεί τον νέο τεχνικό διευθυντή και επικεφαλής του ποδοσφαιρικού τμήματος της ομάδας.
Φυσικά από χτες το βράδυ ο 44χρονος Ισπανός είχε αποδεσμευτεί από την Βαλένθια, ενώ σήμερα αποχώρησε και από το προπονητικό της κέντρο, με την κάμερα να καταγράφει την συγκεκριμένη στιγμή.
Υπενθυμίζουμε πως ο Κορόνα έμεινε για μια 5ετία στις «Νυχτερίδες», όμως στο εξής θα αποτελεί μέλος του σταφ του Παναθηναϊκού.
Δείτε το βίντεο:
👋 Corona abandona Paterna tras hacerse oficial su fichaje como nuevo director técnico del Panathinaikos.— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 14, 2025
📹 @German_ml23 pic.twitter.com/5q7mhsnRDl