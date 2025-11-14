Έφυγε από το προπονητικό κέντρο της Βαλένθια ο Κορόνα (vid)

Ο Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα αποτελεί τον νέο τεχνικό διευθυντή του Παναθηναϊκού και έκλεισε το κεφάλαιο της Βαλένθια στην καριέρα του.

Το «Τριφύλλι» ανακοίνωσε κι επίσημα την πρόσληψη του Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα, ο οποίος αποτελεί τον νέο τεχνικό διευθυντή και επικεφαλής του ποδοσφαιρικού τμήματος της ομάδας.

Φυσικά από χτες το βράδυ ο 44χρονος Ισπανός είχε αποδεσμευτεί από την Βαλένθια, ενώ σήμερα αποχώρησε και από το προπονητικό της κέντρο, με την κάμερα να καταγράφει την συγκεκριμένη στιγμή.

Υπενθυμίζουμε πως ο Κορόνα έμεινε για μια 5ετία στις «Νυχτερίδες», όμως στο εξής θα αποτελεί μέλος του σταφ του Παναθηναϊκού.

Δείτε το βίντεο: