Μία Παναθηναϊκή εβδομάδα όπως πρέπει να είναι και τα καλύτερα που έρχονται!

Ο Τάσος Νικολογιάννης γράφει για την εβδομάδα, που έδωσε -επιτέλους- μόνο χαρές στους φίλους του Παναθηναϊκού σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ και τα καλύτερα που είναι μπροστά.

Το αξίζει ο κόσμος του Παναθηναϊκού. Το αξίζει κάθε Παναθηναϊκός σε όλο τον πλανήτη. Μετά από τόσες πίκρες όλα αυτά τα χρόνια, αξίζει να πάρει όσες χαρές έχει στερηθεί όλα αυτά τα χρόνια.

Αυτή η εβδομάδα είναι μία εβδομάδα, όπως θα έπρεπε να είναι για τον Παναθηναϊκό σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Η αρχή έγινε την προηγούμενη Πέμπτη, όπου ο Παναθηναϊκός πήγε και έκανε το διπλό στο Μάλμε και με το 0-1 αύξησε πολύ τις ελπίδες του να προκριθεί στην επόμενη φάση του Europa League. Την Κυριακή είχαμε συνέχεια στο πρωτάθλημα με τη νίκη 2-1 επί του ΠΑΟΚ στην Λεωφόρο. Μία νίκη που βελτίωσε την θέση του Παναθηναϊκού στο πρωτάθλημα και κυρίως έκανε τον κόσμο του και πάλι να πιστεύει στην ομάδα.

Αυτή την εβδομάδα είχαμε συνέχεια από τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ. Πήγε πρώτα στο Παρίσι και νίκησε την Παρί και χθες ήρθε η εκκωφαντική συνέχεια. Διπλό μέσα στην Μαδρίτη με 87-77 επί της Ρεάλ και επιβλητική εμφάνιση. Με πρωταγωνιστή τον Φαρίντ, που βουλώνει στόματα με το καλημέρα, τον Σλούκα, που είναι ο ηγέτης του Παναθηναϊκού -και ευχαριστούμε πολύ για αυτό τον Γιώργο τον Μπαρτζώκα- και τον Σόρτς, που έκανε παπάδες. Και φυσικά με τον Αταμάν να κάνει ρεσιτάλ διαχείρισης και τον Παναθηναϊκό να στέλνει ηχηρό μήνυμα σε όλους, ότι πάει φουλ για το όγδοο μέσα στο σπίτι του στο ΟΑΚΑ.

Τόση χαρά μέσα σε μία εβδομάδα, πλάκα - πλάκα δεν μπορούν να την διαχειριστούν οι φίλοι του Παναθηναϊκού με τόσες πίκρες, που έχουν ζήσει εδώ και 15 χρόνια στο ποδόσφαιρο.

Αυτή η εβδομάδα είναι η κανονικότητα του Παναθηναϊκού και η ελπίδα όλων μας είναι ότι από εδώ και πέρα αυτές οι εβδομάδες θα γίνουν ο κανόνας. Και για το μπάσκετ δεν υπάρχει αμφιβολία. Πήρε το έβδομο έχει φτιάξει τα τελευταία χρόνια μία τοπ ομάδα και τώρα πάρει φουλ για το όγδοο.

Στο ποδόσφαιρο είναι η αμφιβολία όλων και είναι λογικό. Οι κινήσεις, όμως, που γίνονται το τελευταίο διάστημα είναι λογικές ποδοσφαιρικές κινήσεις με στόχο να φέρουν τον Παναθηναϊκό εκεί που αξίζει. Στην κορυφή της Ελλάδας και σημείο αναφοράς στην Ευρώπη με διακρίσεις.

Η παρουσία του Ράφα Μπενίτεθ είναι αυτή, που σου δίνει την ελπίδα, ότι τα καλύτερα είναι μπροστά. Λεφτά πέφτουν στην ομάδα τα τελευταία χρόνια, αλλά δεν έχουν πιάσει τόπο. Ο Ισπανός κορυφαίος προπονητής που έχει έρθει στην Ελλάδα είναι αυτός, που μπορεί και πάλι να ενώσει κόσμο και ομάδα να δώσει όραμα και να φέρει και πάλι το χαμόγελο στους φίλους του Παναθηναϊκού. Και το κυριότερο είναι, ότι γύρω από τον Μπενίτεθ υπάρχουν πλέον ικανά στελέχη, με στόχο να κάνουν πιο εύκολο το έργο του να του παρέχουν ότι χρειάζεται, για να πετύχει τον στόχο του.

Ο Στέφανος Κοτσόλης έπιασε ήδη δουλειά και η παρουσία του στην ομάδα είναι μία σούπερ κίνηση, διότι είναι πολύ καλός στην δουλειά του εκτός του ότι είναι από τα σπλάχνα της ομάδας. Είχε μεγάλη συμμετοχή στην δημιουργία της Κηφισιάς και πλέον από την θέση του αθλητικού διευθυντή θα κάνει τα πάντα, για να κάνει τον Παναθηναϊκό, όπως τον ονειρεύονται όλοι οι φίλοι του. Στην θέση του τεχνικού διευθυντή έρχεται ο Κορόνα, ένας άνθρωπος πολύ έμπειρος με έργο στην Πριμέρα και στην Βαλένθια, που του ζήτησαν να σώσει την ομάδα και την έσωσε και με τις πωλήσεις που έκανε, αλλά και με τις επιλογές παικτών, που πήγε στην ομάδα.

Ολες αυτές οι κινήσεις έγιναν μετά από προτάσεις του Μπαλντίνι, που είναι σύμβουλος του Αλαφούζου εδώ και λίγο καιρό. Ο Μπαλντίνι, που και αυτός έχει δουλέψει σε τοπ κλαμπ στην Ευρώπη. Και δεν σταματούν εδώ οι αλλαγές. Θα έχουν και συνέχεια με στόχο ο Παναθηναϊκός πλέον να ανέβει επίπεδο και στο ποδοσφαιρικό και στην ΠΑΕ.

Όλα δείχνουν, λοιπόν, ότι τα καλύτερα και στο ποδόσφαιρο είναι μπροστά. Η ομάδα πέρασε μία μεγάλη περίοδο πίκρας, στενοχώριας, απογοήτευσης, αλλά πλέον και με την προοπτική του γηπέδου στον Βοτανικό φαίνεται ότι επιτέλους και στο ποδόσφαιρο ο Παναθηναϊκός θα είναι όπως πρέπει να είναι! Τα καλύτερα έρχονται!

*Η φετινή χρονιά θα είναι χρονιά μετάβασης και είναι λογικό να υπάρχουν σκαμπανεβάσματα. Εκεί χρειάζεται ψυχραιμία από όλους και στήριξη σε μία ομάδα, που από τη νέα σεζόν θα αρχίσει έτοιμη από την αφετηρία, για να πετύχει τους στόχους της.