Ολυμπιακός: Μένει στο MLS ο Μπιέλ – Ενεργοποιεί την οψιόν η Σάρλοτ

Ο Πεπ Μπιέλ θα παραμείνει στις ΗΠΑ, καθώς η Σάρλοτ αναμένεται να ενεργοποιήσει την οψιόν αγοράς του από τον Ολυμπιακό.

Τον σχεδιασμό της για τη νέα σεζόν κάνει η Σάρλοτ στο MLS, καθώς ολοκληρώθηκε γι’ αυτήν η σεζόν και όλα δείχνουν πως θα ενεργοποιήσει άμεσα την οψιόν αγοράς του Πεπ Μπιέλ από τον Ολυμπιακό κρατώντας έτσι μόνιμα τον παίκτη.

Ο Ισπανός εξτρέμ αγωνίζεται στην αμερικανική ομάδα εδώ και δυο χρόνια ως δανεικός, με τη συμφωνία να λήγει τον επόμενο μήνα, ενώ στη συμφωνία υπήρχε πρόβλεψη για οψιόν αγοράς.

Ο Μπιέλ έκανε μια καλή σεζόν με τη Σάρλοτ, μετρώντας 29 συμμετοχές, 11 γκολ και 11 ασίστ μέσα στο 2025 και η ομάδα ήθελε να τον διατηρήσει στο δυναμικό της.

Με τα χρήματα που έχουν πάρει οι Πειραιώτες ως ενοίκιο από τους δανεισμούς, μαζί με αυτά που θα δώσει η Σάρλοτ για τη μεταγραφή του, θα καλυφθεί το μεγαλύτερο κομμάτι των 6 εκατ. ευρώ που είχαν δώσει το καλοκαίρι του 2022 για να τον αποκτήσουν από την Κοπεγχάγη. Ωστόσο, ο Μπιέλ ποτέ δεν κατάφερε να προσφέρει στον Ολυμπιακό, όπου χρησιμοποιήθηκε κυρίως ως εξτρέμ και όχι στη φυσική του θέση, πίσω από τον φορ.

