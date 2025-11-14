Ολυμπιακός: Προηγείται ο Μουζακίτης για το βραβείο Golden Boy Web

Σαρώνει στις ψήφους για το βραβείο του Golden Boy Web ο Χρήστος Μουζακίτης.

Το προβάδισμα στην ψηφοφορία για το βραβείο του Golden Boy Web του tuttosport ανέκτησε ο Χρήστος Μουζακίτης, παρότι ο Γιλντίζ έκανε δυναμικό ξεκίνημα στον 4ο γύρο. Ο Έλληνας χαφ του Ολυμπιακού οδεύει προς την κατάκτηση του βραβείου, κάτι που δεν το έχει καταφέρει άλλος ποδοσφαιριστής από τη χώρα μας.

Ο 18χρονος χαφ του Ολυμπιακού τερμάτισε στην πρώτη θέση στους τρεις πρώτους γύρους και πλέον η ψηφοφορία βρίσκεται στο τέταρτο και τελευταίο στάδιο, πριν ανακοινωθεί ο νικητής του συγκεκριμένου βραβείου.

Ο Κενάν Γιλντίζ της Γιουβέντους αλλά και ο Αρντά Γκιουλέρ της Ρεάλ Μαδρίτης ξεκίνησαν δυναμικά στις πρώτες θέσεις, ωστόσο ο «Μούζα» έκανε την... ανατροπή και οδηγεί εκ νέου την κούρσα στη βαθμολογία, καθώς στις συνολικά 117.884 ψήφους, έχει το 33,4%, που ισούται με 39.407 ψήφους.

Ο Γιλντλίζ απέχει μόλις 118 ψήφους στη δεύτερη θέση, ενώ ο Γκιουλέρ βρίσκεται στην τρίτη θέση με 27,2%.

