Φρανκ: «Η ENIC έχει μεγάλα σχέδια για την Τότεναμ»

Ο κόουτς των «Σπερς», Τόμας Φρανκ, μίλησε για την ιδιοκτησία και τόνισε πως έχει μεγάλα σχέδια το μέλλον: «Η οικογένεια Λιούις έδειξε τη δέσμευση της στην ομάδα και την αποφασιστικότητα της να κάνει ότι μπορεί για να την ενισχύσει.

Η απόφαση για την ενίσχυση του ρόστερ με 100 εκατ. λίρες δείχνει πως είμαστε σε καλά χέρια, καθώς η ENIC έχει μεγάλα σχέδια για την ομάδα.»

Η ιδιοκτησία της Τότεναμ δεν πρόκειται να μπει στη συζήτηση για την πώληση των μετοχών της, απαντώντας ξανά αρνητικά στη νέα πρόταση για την εξαγορά της ομάδας από επιχειρηματικό όμιλο από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με την εφημερίδα «The Sun» συνεχίζεται η φημολογία πως η ομάδα του Λονδίνου αναμένεται να περάσει στην ιδιοκτησία ενός αμερικανικού επενδυτικού σχήματος, στο οποίο ηγείται ο επιχειρηματίας της πληροφορικής, Μπρούκλιν Ερικ.



Αυτός ο επενδυτικός όμιλος, που διαχειρίζεται κεφάλαια πάνω από 50 δισ. δολάρια, πρόσφερε 4.5 δισ. λίρες αρχικά και 5 δισ. (!) στη συνέχεια για ν' αποκτήσει τον απόλυτο έλεγχο, αγοράζοντας το 87% των μετοχών, αλλά η απάντηση ήταν και πάλι αρνητική.



Αυτές οι μετοχές είναι στην κατοχή της αγγλικής εταιρίας ENIC Group, γνωστή στην Ελλάδα από την ιδιοκτησία της ΑΕΚ στα τέλη της δεκαετίας του '90. Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ η ENIC απάντησε αρνητικά στην πρόταση των Αμερικανών.



Ο πρόεδρος της εταιρίας, Τσάρλι Λιούις, έχει αποφασίσει να μην πουλήσει τις μετοχές του και να παραμείνει στην ιδιοκτησία της Τότεναμ. Μάλιστα αποφάσισε να δώσει 100 εκατ. λίρες ώστε να ενισχυθεί το ρόστερ της ομάδας στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου.