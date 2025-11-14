Το MLS αλλάζει και υιοθετεί το… ευρωπαϊκό καλεντάρι!

Την ιστορική απόφαση να αλλάξει το αγωνιστικό καλεντάρι πήραν στο MLS, προκειμένου να συγχρονιστεί με αυτό των κορυφαίων πρωταθλημάτων στον κόσμο.

Τις τοπ λίγκες του κόσμου θα ακολουθεί ως προς το αγωνιστικό του πρόγραμμα το MLS από το 2027. Το πρωτάθλημα θα αρχίζει το καλοκαίρι και θα ολοκληρώνεται την άνοιξη, όπως γίνεται στην Ευρώπη, σύμφωνα με την ανακοίνωση της διοργανώτριας.

Το MLS βρίσκεται σε συζητήσεις με την Ένωση ποδοσφαιριστών, προκειμένου να γίνει ομαλά η μετάβαση στα νέα δεδομένα.

Σε συνδυασμό με αυτή τη μετάβαση, το MLS θα εισαγάγει μια νέα μορφή κανονικής περιόδου που συνδυάζει στοιχεία του παγκόσμιου αθλήματος με τις αθλητικές παραδόσεις της Βόρειας Αμερικής. Το πρωτάθλημα εξετάζει επίσης πιθανές προσαρμογές στη μορφή των Playoffs του Audi MLS Cup στο πλαίσιο μιας συνεχιζόμενης διαδικασίας αξιολόγησης, αλλά δεν έχει ακόμη οριστικοποιήσει καμία αλλαγή.

Η μετάβαση στο ημερολόγιο και η νέα δομή της κανονικής περιόδου εγκρίθηκαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του MLS την Πέμπτη στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα.

«Η αλλαγή στο καλεντάρι είναι μια από τις πιο σημαντικές αποφάσεις στην ιστορία μας», δήλωσε ο Επίτροπος του MLS, Ντον Γκάρμπερ.

«Η ευθυγράμμιση του προγράμματός μας με τα κορυφαία πρωταθλήματα του κόσμου θα ενισχύσει την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα των συλλόγων μας, θα δημιουργήσει καλύτερες ευκαιρίες στην αγορά μεταγραφών και θα διασφαλίσει ότι τα Playoffs του Audi MLS Cup θα βρίσκονται στο επίκεντρο χωρίς διακοπή. Σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής για το πρωτάθλημά μας και για το ποδόσφαιρο στη Βόρεια Αμερική».

