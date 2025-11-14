Το «Άνφιλντ» εκτός Euro 2028 λόγω... διαστάσεων

Παρότι η Αγγλία θα αποτελέσει μία από τις βασικές διοργανώτριες χώρες του Euro 2028, ένα από τα πιο ιστορικά και αναγνωρίσιμα γήπεδά της, το «Άνφιλντ», δεν θα συμπεριληφθεί στις επιλογές της UEFA.

Το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα θα φιλοξενηθεί σε Αγγλία, Ιρλανδία, Σκωτία και Ουαλία, ενώ οι βασικές ημερομηνίες έγιναν γνωστές την Τετάρτη (12/11): η διοργάνωση θα ξεκινήσει στις 9 Ιουνίου και θα ολοκληρωθεί έναν μήνα αργότερα, στις 9 Ιουλίου, με τον μεγάλο τελικό στο «Γουέμπλεϊ».

Στα γήπεδα που επιλέχθηκαν περιλαμβάνονται το «Tottenham Hotspur Stadium», το «Etihad», το «Villa Park», το «St. James’ Park» και το νέο γήπεδο της Έβερτον, το «Hill Dickinson Stadium».

Ωστόσο, εντύπωση προκαλεί η απουσία του «Άνφιλντ», ενός από τα πιο δημοφιλή γήπεδα της χώρας και έδρας της Λίβερπουλ. Παρά τη μεγάλη χωρητικότητά του, που ξεπερνά τις 60.000 θέσεις, δεν πληροί ένα κρίσιμο προαπαιτούμενο της UEFA: τις σωστές διαστάσεις του αγωνιστικού χώρου.

Η απαιτούμενη διάσταση για αγώνες του Euro είναι 105 x 68 μέτρα, όμως το μήκος του χλοοτάπητα στο «Άνφιλντ» είναι μόλις 101 μέτρα. Η διαφορά αυτή καθιστά αδύνατη την προσαρμογή του γηπέδου στα πρότυπα της διοργάνωσης, με αποτέλεσμα να αποκλειστεί από τη λίστα.