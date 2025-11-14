Μαρτίνεθ: «Υπερβολική η αποβολή του Ρονάλντο»

Ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ υπερασπίστηκε τον Κριστιάνο Ρονάλντο μετά την πρώτη αποβολή της καριέρας του σε διεθνές επίπεδο, στη νίκη της Ιρλανδίας με 2-0 επί της Πορτογαλίας στο Δουβλίνο.

Ο Ρονάλντο είδε απευθείας κόκκινη - ύστερα από αναβάθμιση της αρχικής κίτρινης - για χτύπημα με τον αγκώνα στον Ντάρα Ο’Σέι, σε μια στιγμή που σηματοδότησε την πρώτη του αποβολή σε 226 συμμετοχές με την εθνική ομάδα.

«Νομίζω ότι ήταν λίγο σκληρή απόφαση, γιατί νοιάζεται για την ομάδα», είπε ο Μαρτίνεθ. «Ήταν σχεδόν 60 λεπτά μέσα στην περιοχή που τον τραβούσαν, τον έσπρωχναν και απλώς προσπαθεί να ξεφύγει από τον αμυντικό. Η κίνηση δείχνει χειρότερη απ’ ό,τι είναι. Δεν νομίζω ότι είναι αγκώνας, είναι κίνηση του σώματος, αλλά από τη γωνία της κάμερας φαίνεται σαν αγκώνας. Ωστόσο το αποδεχόμαστε».

Ο Ισπανός τεχνικός στάθηκε και στις δηλώσεις του ομοσπονδιακού της Ιρλανδίας, Χέιμιρ Χάλγκριμσον, ο οποίος είχε υπονοήσει ότι ο Ρονάλντο «επηρεάζει τη διαιτησία». «Το μόνο που μου αφήνει πικρή γεύση είναι ότι στην προηγούμενη συνέντευξη Τύπου ο προπονητής της Ιρλανδίας μιλούσε για επιρροή στους διαιτητές. Και μετά βλέπουμε έναν μεγάλο σέντερ μπακ να πέφτει τόσο δραματικά από την κίνηση του Κριστιάνο», είπε χαρακτηριστικά.

Η Πορτογαλία παραμένει δύο βαθμούς μπροστά από την Ουγγαρία στην κορυφή του 6ου ομίλου, με εξασφαλισμένα τουλάχιστον τα μπαράζ. Την Κυριακή υποδέχεται την Αρμενία, ενώ η Ιρλανδία αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Ουγγαρία.