Έφτασε τα 400 γκολ ο Μπαπέ – Ο νεότερος από την εποχή του Πελέ!

Ο Κιλιάν Μπαπέ πέτυχε δύο γκολ χθες με την εθνική Γαλλίας και έφτασε τα 400 γκολ στην καριέρα του, πριν κλείσει τα 27 του χρόνια.

Η νίκη της Γαλλίας επί της Ουκρανίας με 4-0 σφράγισε το εισιτήριό της για την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, αλλά και μια τρομερή επίδοση του Κιλιάν Μπαπέ. Ο Γάλλος άσος πέτυχε δύο γκολ και μοίρασε μία ασίστ στη νίκη της ομάδας του.

Έτσι, ο φορ της Ρεάλ Μαδρίτης έφτασε σε ένα ιστορικό επίτευγμα έναν μήνα περίπου πριν κλείσει τα 27: έφτασε τα 400 γκολ στην καριέρα του, σε 536 παιχνίδια. Έγινε μάλιστα ο νεότερος ποδοσφαιριστής που πετυχαίνει κάτι ανάλογο, από την εποχή του Πελέ, ο οποίος είχε... διαλύσει τη στατιστική, φτάνοντας τα 400 γκολ, μόλις στα 20 του.

Ο Μπαπέ έως τώρα έχει πετύχει 27 γκολ με τη Μονακό, 246 γκολ με την Παρί Σεν Ζερμέν, 62 με τη Ρεάλ Μαδρίτης και 55 με την εθνική Γαλλίας.

