Πανσερραϊκός: Πιάνει δουλειά ο Σαραγόσα

Μετά την επισημοποίηση του διαζυγίου με τον Κριστιάνο Μπάτσι, ο Πανσερραϊκός είναι έτοιμος να ανακοινώσει την έναρξη συνεργασίας με τον Χεράλντ Σαραγόσα.

Έτοιμος να σηκώσει μανίκια και να δουλέψει στον Πανσερραϊκό είναι ο Χεράλντ Σαραγόσα. Ο Ισπανός τεχνικός αναμένεται σήμερα στις Σέρρες, προκειμένου να υπογράψει το νέο συμβόλαιό του με διάρκεια έως το καλοκαίρι, ενώ το απόγευμα θα πραγματοποιήσει την πρώτη προπόνησή του με τα «λιοντάρια».

Ο Σαραγόσα επιστρέφει στον πάγκο του Πανσερραϊκού μετά από 4 χρόνια και θα πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του με τους «κόκκινους» στις 23 Νοεμβρίου στον εντός έδρας αγώνα με τον Παναθηναϊκό για την 11η αγωνιστική της Super League.