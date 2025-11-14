ΑΕΚ: Επιστροφή στα Σπάτα ενόψει Άρη

Μετά από ένα χρήσιμο και αναγκαίο τετραήμερο ρεπό, οι παίκτες της ΑΕΚ επιστρέφουν σήμερα στις προπονήσεις. Ο Μάρκο Νίκολιτς φρόντισε να επιβραβεύσει τους παίκτες του με ένα τετραήμερο ρεπό και από σήμερα θα αρχίσει να καταστρώνει τα πλάνα του για το παιχνίδι με τον Άρη.

Βέβαια, οι απουσίες των διεθνών είναι πολλές και σημαντικές, όμως θα έχει την ευκαιρία να δουλέψει με τους Ζίνι και Κοϊτά που δεν πήγαν στις εθνικές τους, με τον Ανγκολέζο φορ να φαίνεται πως έχει ξεπεράσει σε μεγάλο βαθμό τον τραυματισμό του.

Από την Τρίτη ουσιαστικά θα αρχίσουν οι επιστροφές των διεθνών, με τον Πινέδα να είναι… παραδοσιακά ο τελευταίος που θα αφιχθεί στα Σπάτα από το Μεξικό.