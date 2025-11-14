Η Ρεάλ μετονομάζει το γήπεδό της και το μετατρέπει σε εμπορικό brand

Το γήπεδο της Ρεάλ Μαδρίτης γίνεται επίσημα εμπορικό σήμα και υφίσταται έναν μικρό επανασχεδιασμό ονόματος.

Όπως αναφέρει η ισπανική εφημερίδα AS, η Ρεάλ Μαδρίτης λάνσαρε μια νέα εταιρική εικόνα για το γήπεδό της, με ένα λογότυπο που αποτυπώνει το περίγραμμα του νέου, φουτουριστικού εξωτερικού και συντομεύει το όνομα από «Σαντιάγο Μπερναμπέου» σε «Μπερναμπέου».

Από τώρα και στο εξής, το εμβληματικό στάδιο της Μαδρίτης θα φιλοξενήσει πολλές μη ποδοσφαιρικές εκδηλώσεις, όπως π.χ. το φεστιβάλ Mavida με θέμα τα Χριστούγεννα, που θα πραγματοποιηθεί την εβδομάδα 24 έως 31 Δεκεμβρίου.

Στόχος είναι η επαναφορά των μεγάλων συναυλιών κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου, μετά από μια έντονη διαμάχη με τους κατοίκους σχετικά με την ηχορύπανση.

Εργασίες για την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος βρίσκονται σε εξέλιξη, επιτρέποντας στον σύλλογο του Φλορεντίνο Πέρεθ να μεγιστοποιήσει τη χρήση του εμβληματικού «Μπερναμπέου», το οποίο έχει μετατραπεί σε ένα εμπορικό σήμα από μόνο του.