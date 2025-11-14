Η Μπαρτσελόνα θα φτιάξει άγαλμα του Μέσι έξω από το ανακαινισμένο «Καμπ Νου»

Ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, Τζουάν Λαπόρτα, δήλωσε την Πέμπτη (13/11) ότι ο σύλλογος σκοπεύει να ανεγείρει άγαλμα του Λιονέλ Μέσι έξω από το ανακαινισμένο «Καμπ Νου

Ο 38χρονος Μέσι επέστρεψε στη Βαρκελώνη την Κυριακή (9/11), για να περιηγηθεί για πρώτη φορά στο ανανεωμένο στάδιο, μετά την αποχώρησή του το 2021, γράφοντας αργότερα στο Instagram ότι «ελπίζει να επιστρέψει μια μέρα κι όχι απλώς για να αποχαιρετήσει ως παίκτης».

Μιλώντας σε παρουσίαση βιβλίου στη Βαρκελώνη, ο Λαπόρτα αποκάλυψε ότι το διοικητικό συμβούλιο έχει ήδη συζητήσει για μια μόνιμη τιμητική αναγνώριση του Αργεντινού παγκόσμιου πρωταθλητή. «Ο Μέσι θα είναι για πάντα συνδεδεμένος με την Μπαρτσελόνα. Ξέρει πως οι πόρτες είναι πάντα ανοιχτές γι’ αυτόν. Του αξίζει το μεγαλύτερο αφιέρωμα», είπε ο Λαπόρτα.

«Πρέπει να έχει άγαλμα στο Spotify Camp Nou, όπως ο Κρόιφ και ο Κουμπάλα. Είναι ένας από τους εμβληματικούς παίκτες που άφησαν ανεξίτηλο σημάδι. Το συζητήσαμε και ήδη εργαζόμαστε πάνω σε αυτό. Πρέπει όμως να συμφωνήσει και η οικογένειά του», πρόσθεσε ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα