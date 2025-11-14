Πέταξαν αυγά στον καταδικασμένο για σεξουαλική επίθεση πρώην πρόεδρο της ισπανικής ομοσπονδίας ποδοσφαίρου

Ο πρώην πρόεδρος της Ισπανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Λουίς Ρουμπιάλες, που έχει καταδικαστεί για σεξουαλική επίθεση λόγω του εξαναγκαστικού φιλιού που έδωσε στη διεθνή, Τζένι Ερμόσο, κατάφερε την Πέμπτη (13/11) να… αποφύγει δύο αυγά που του εκτόξευσε ένας θεατής κατά τη παρουσίαση του βιβλίου του στη Μαδρίτη.

Σύμφωνα με βίντεο που κυκλοφόρησαν στα κοινωνικά δίκτυα, ο Ρουμπιάλες, ντυμένος με σκούρο κοστούμι και καθισμένος σε σκαμπό, φαίνεται να αποφεύγει δύο αυγά που κατευθύνονται προς το μέρος του, ενώ παρουσίαζε το βιβλίο του με τίτλο «Tuer Rubiales» («Να σκοτώσεις τον Ρουμπιάλες»).

Ο πρώην επικεφαλής της Ισπανικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου σηκώθηκε και καταδίωξε τον δράστη, προτού συγκρατηθεί από παρευρισκόμενους. Τα βίντεο δεν δείχνουν τι συνέβη στη συνέχεια με τον επιτιθέμενο, αλλά η παρουσίαση συνεχίστηκε κανονικά.

Ο Ρουμπιάλες, πάντως ισχυρίστηκε ότι δράστης ήταν ο θείος του, ενώ δικαιολόγησε την αντίδρασή του, αναφέροντας ότι νόμιζε πώς ο συγγενής του έχει όπλο μαζί του!

Την προηγούμενη ημέρα, ο Ρουμπιάλες είχε επιχειρήσει ξανά να υποβαθμίσει το φιλί που έδωσε αιφνιδιαστικά στη Τζένι Ερμόσο μετά τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών στο Σίδνεϊ στις 20 Αυγούστου 2023, γεγονός που του επέφερε πρόστιμο 10.800 ευρώ.