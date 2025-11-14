Αντσελότι: «Ο Έντρικ είναι μεγάλο ταλέντο, αλλά πρέπει να βρει αγωνιστικό ρυθμό»

Ο Έντρικ έχει αποφασίσει να φύγει τον Ιανουάριο από την Ρεάλ Μαδρίτης, ώστε να μπορέσει να διεκδικήσει μια θέση στην αποστολή της εθνικής Βραζιλίας στα τελικά του Μουντιάλ 2026.

Η ισπανική ομάδα πιστεύει στο ταλέντο του, αλλά ο Βραζιλιάνος επιθετικός δεν έχει καταφέρει ακόμη να δικαιώσει τις προσδοκίες της και έχει αποφασίσει να αποχωρήσει στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο από το “Μπερναμπέου”, δανεικός έως το τέλος της σεζόν, με πιθανότερο προορισμό τη Γαλλία και τη Λιόν.

Η αθλητική εφημερίδα της Μαδρίτης «AS» αναφέρει πως η διοίκηση ζητά 4.5 εκατ. ευρώ για να παραχωρήσει για έξι μήνες τον νεαρό Βραζιλιάνο, ενώ η Λιόν θα πρέπει να πληρώσει και τις μισές ετήσιες αποδοχές του, που είναι στα έξι εκατ. ευρώ.

Την απόφαση αυτή επικροτεί και ο Κάρλο Αντσελότι, που αποχώρησε από την Ρεάλ Μαδρίτης και ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της εθνικής Βραζιλίας. Ο διάσημος Ιταλός κόουτς μίλησε στο βραζιλιάνικο περιοδικό «PLACAR» για τον Έντρικ και συμφώνησε πως πρέπει να παίξει σε άλλη ομάδα, ώστε να βρει αγωνιστικό ρυθμό για να συμπεριληφθεί στην αποστολή της Σελεσάο για τα τελικά του Μουντιάλ:

«Ναι έχω μιλήσει μαζί του. Ήταν τραυματίας, αλλά τώρα προπονείται κανονικά. Ο Έντρικ είναι μεγάλο ταλέντο, αλλά πρέπει να βρει αγωνιστικό ρυθμό. Αν δεν μπορεί να βρει χώρο στη Μαδρίτη, τότε καλύτερα γι’ αυτόν να παίξει σε άλλη ομάδα. Είναι πολύ νέος και πιστεύω ότι είναι σημαντικό γι’ αυτόν να βρει ξανά την αυτοπεποίθηση του».