Η κουκλάρα δισέγγονη του θρυλικού Φέρεντς Πούσκας φωτογραφήθηκε με φανέλα του Παναθηναϊκού! (pics)

Η δισέγγονη του θρυλικού Φέρεντς Πούσκας δεν ξεχνάει την σχέση που έχει η οικογένειά της με τον Παναθηναϊκό, θυμίζοντας το μέσα από τα social media.

H πανέμορφη Άνε Πούσκας κουβαλάει ένα «βαρύ» επώνυμο και φροντίζει να διατηρεί άσβεστη την μνήμη του παππού της, με συχνές αναρτήσεις στα social media για τον θρυλικό, Φέρεντς Πούσκας.

Ο «Καλπάζων Συνταγματάρχης», που έγραψε ιστορία με την φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης και ως προπονητής οδήγησε τον Παναθηναϊκό στο μεγαλύτερο έπος του ελληνικού ποδοσφαίρου, τον τελικό του Κυπέλλου Πρωταθλητριών στο Γουέμπλεϊ, έφυγε από την ζωή το 2006, ωστόσο η μνήμη του παραμένει ανεξίτηλη.

Για αυτό, μεταξύ άλλων, φροντίζει και η πανέμορφη δισέγγονη του, Άνε Πούσκας, που αγαπάει ιδιαίτερα την Ελλάδα και επισκέπτεται συχνά την χώρα μας, αναρτώντας και φωτογραφικά στιγμιότυπα, ενώ δείχνει και την αγάπη της για τον Παναθηναϊκό, με χαρακτηριστικές φωτογραφίες που ανάρτησε φορώντας την φανέλα του Τριφυλλιού.

Δείτε παρακάτω μερικά στιγμιότυπα της Άνε Πούσκας: