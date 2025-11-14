H Βαλένθια ανακοίνωσε την λύση συνεργασίας με τον Κορόνα - Ερχεται άμεσα στον Παναθηναϊκό

O Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα βρίσκεται προ των πυλών του Παναθηναϊκού, με τον 44χρονο τεχνικό διευθυντή να αποτελεί πλέον και επίσημα παρελθόν από την Βαλένθια.

Το τριφύλλι συνεχίζει την ενίσχυσή του σε στελεχιακό επίπεδο, με τον Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα να αποτελεί τον εκλεκτό του Παναθηναϊκού για το πόστο του τεχνικού διευθυντή.

Τα μεσάνυχτα της Παρασκευής (14/11), η Βαλένθια ανακοίνωσε την λύση της συνεργασίας της με τον Κορόνα, ανοίγοντας οριστικά τον δρόμο για τον Παναθηναϊκό, όπως άλλωστε σας είχε ενημερώσει το SDNA με σχετικό ρεπορτάζ το μεσημέρι της Πέμπτης.

Πλέον, ο 44χρονος Ισπανός, αναμένεται στην Αθήνα, προκειμένου να ολοκληρώσει και τυπικά την συμφωνία του με τον Παναθηναϊκό και να αναλάβει τα νέα του καθήκοντα.