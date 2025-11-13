Ο Κριστιάνο τα έκανε... μαντάρα, ενέδωσε στις αποδοκιμασίες και τις ειρωνίες των οπαδών, νευρίασε, αποβλήθηκε και η Ιρλανδία «πάτησε» την Πορτογαλία με σκορ 2-0.

Το εκανε κι... αυτό ο Κριστιάνο! Ο Ρονάλντο για πρώτη φορά στην καριέρα του με την εθνική αντίκρυσε την κόκκινη κάρτα και η Ιρλανδία επικράτησε εντός έδρας της Πορτογαλίας με σκορ, βάζοντας... φωτιά στον όμιλο.

Ένα ολόκληρο γήπεδο κορόuδευε τον CR7, του έκαναν χειρονομίες να κλάψει, αυτός δεν άντεχε, απάντησε και τελικά από τα νεύρα του έριξε αγκωνιά εκτός φάσης σε έναν αντίπαλο, με αποτέλεσμα να αποβληθεί. Μάλιστα, κατα την αποχώρησή του από τον αγωνιστικό χώρο, πάρα πολλοί ήταν αυτοί που φώναζαν το όνομα του Λιονέλ Μέσι για να τον πικάρουν ακόμη περισσότερο.

Οι Ιρλανδοί «χτύπησαν» δύο φορές στο πρώτο ημίχρονο με τον Τρόι Πάροτ (17'-45') και έτσι με αυτή τη νίκη ανέβηκαν στους 7 βαθμούς και την τελευταία αγωνιστική φιλοξενούνται από την Ουγγαρία (έχει έναν βαθμό περισσότερο) και έχει ως στόχο να περάσει αυτή στην 2η θέση.