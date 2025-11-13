Η Νορβηγία αγγίζει το Μουντιάλ - Ο Ίνγκασον οδηγεί την Ισλανδία στη δεύτερη θέση

Οι Νορβηγοί κρατούν την τύχη στα χέρια τους μετά την εύκολη επικράτηση επί της Εσθονίας, την στιγμή που η Ισλανδία νίκησε με υπογραφή Ίνγκασον.

Οι αγώνες

Νορβηγία - Εσθονία 4-1

Η Νορβηγία έκανε ένα βήμα προς την πρόκρισή της στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, αφού συνέτριψε την Εσθονία με 4-1 και αγγίζει το εισιτήριο για τη μεγάλη διοργάνωση.

Αν και το πρώτο ημίχρονο έγινε χωρίς κάποια μεγάλη φάση, η ομάδα του Σόλμπακεν «ξέσπασε» μετά την ανάπαυλα.

Ο Σόρλοθ άνοιξε το σκορ στο 50’ και διπλασίασε τα τέρματά του δύο λεπτά μετά, με τον Χάαλαντ να παίρνει τη σκυτάλη και να σκοράρει εις διπλούν (56’ και 62’). Η Εσθονία το μόνο που κατάφερε ήταν να μειώσει για το τελικό 4-1 με τον Σάρμα.

Με αυτή τη νίκη, οι Νορβηγοί πήγαν τους 21 βαθμούς και κρατούν την τύχη στα χέρια τους, ακόμη κι αν η Ιταλία νικήσει αργότερα την Μολδαβί.

Βαθμολογία (9ος Όμιλος):

1. Νορβηγία 21

2. Ιταλία 15

3. Ισραήλ 9

4. Εσθονία 4

5. Μολδαβία 1

Ισλανδία: Νίκη με υπογραφή Ίνγκασον

Η Ισλανδία έμεινε «ζωντανή» στη μάχη της πρόκρισης, αφού νίκησε με 2-0 μέσα στο Αζερμπαϊτζάν. Ο Γκούντμουνσον άνοιξε το σκορ στο 20’ και ο Ίνγκι Ίνγκασον του Παναθηναϊκού έβαλε τη δική του σφραγίδα, σκοράροντας με κεφαλιά στο 39’.

Η νίκη αυτή ανεβάζει προσωρινά την Ισλανδία στη δεύτερη θέση, μαζί με την Ουκρανία, αλλά όλα θα κριθούν στην τελευταία αγωνιστική στις 16 Νοεμβρίου.

Βαθμολογία (4ος Όμιλος):

1. Γαλλία 10

2. Ισλανδία 7

3. Ουκρανία 7

4. Αζερμπαϊτζάν 1