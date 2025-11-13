Η Νορβηγία αγγίζει το Μουντιάλ - Ο Ίνγκασον οδηγεί την Ισλανδία στη δεύτερη θέση

Οι αγώνες
Νορβηγία - Εσθονία 4-1
Η Νορβηγία έκανε ένα βήμα προς την πρόκρισή της στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, αφού συνέτριψε την Εσθονία με 4-1 και αγγίζει το εισιτήριο για τη μεγάλη διοργάνωση.
Αν και το πρώτο ημίχρονο έγινε χωρίς κάποια μεγάλη φάση, η ομάδα του Σόλμπακεν «ξέσπασε» μετά την ανάπαυλα.
Ο Σόρλοθ άνοιξε το σκορ στο 50’ και διπλασίασε τα τέρματά του δύο λεπτά μετά, με τον Χάαλαντ να παίρνει τη σκυτάλη και να σκοράρει εις διπλούν (56’ και 62’). Η Εσθονία το μόνο που κατάφερε ήταν να μειώσει για το τελικό 4-1 με τον Σάρμα.
Με αυτή τη νίκη, οι Νορβηγοί πήγαν τους 21 βαθμούς και κρατούν την τύχη στα χέρια τους, ακόμη κι αν η Ιταλία νικήσει αργότερα την Μολδαβί.
Βαθμολογία (9ος Όμιλος):
1. Νορβηγία 21
2. Ιταλία 15
3. Ισραήλ 9
4. Εσθονία 4
5. Μολδαβία 1
Ισλανδία: Νίκη με υπογραφή Ίνγκασον
Η Ισλανδία έμεινε «ζωντανή» στη μάχη της πρόκρισης, αφού νίκησε με 2-0 μέσα στο Αζερμπαϊτζάν. Ο Γκούντμουνσον άνοιξε το σκορ στο 20’ και ο Ίνγκι Ίνγκασον του Παναθηναϊκού έβαλε τη δική του σφραγίδα, σκοράροντας με κεφαλιά στο 39’.
Η νίκη αυτή ανεβάζει προσωρινά την Ισλανδία στη δεύτερη θέση, μαζί με την Ουκρανία, αλλά όλα θα κριθούν στην τελευταία αγωνιστική στις 16 Νοεμβρίου.
Βαθμολογία (4ος Όμιλος):
1. Γαλλία 10
2. Ισλανδία 7
3. Ουκρανία 7
4. Αζερμπαϊτζάν 1