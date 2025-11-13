Αγγλία - Σερβία: Βασικός ο Ζίβκοβιτς στο Γουέμπλεϊ - Στον πάγκο Γιόβιτς-Γκρούγιτς

Έγινε γνωστή η ενδεκάδα της εθνικής Σερβίας για τον αγώνα με την Αγγλία στο Γουέμπλεϊ, στο πλαίσιο της προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου (σέντρα στις 21:45, Novasports Premier League).

Ο νέος ομοσπονδιακός προπονητής Βέλικο Παούνοβιτς, όπως αναμενόταν, ξεκινά στην μεσοεπιθετική γραμμή με τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς του ΠΑΟΚ. Αντίθετα, στον πάγκο μένουν οι Λούκα Γιόβιτς και Μάρκο Γκρούγιτς της ΑΕΚ.

Η σύνθεση της Σερβίας: Ραίκοβιτς, Μίμοβιτς, Πάβλοβιτς, Μιλένκοβιτς, Γκούντελι, Λούκιτς, Κόστιτς, Ζίβκοβιτς, Ίλιτς, Τέρζιτς. Βλάχοβιτς.

Η σύνθεση της Αγγλίας: Πίκφορντ, Κόνσα, Τζέιμς, Στόουνς, Ρότζερς, Ο' Ράιλι, Άντερσον, Ράις, Σάκα, Ράσφορντ, Κέιν.

Θυμίζουμε πως οι Σέρβοι, βρίσκονται με την... πλάτη στον τοίχο και ψάχνουν μόνο νίκη, για να ελπίζουν στα μπαράζ, με την Αλβανία να έχει το ξεκάθαρο πλεονέκτημα.

Οι Άγγλοι έχουν προκριθεί από την προηγούμενη διακοπή ως πρώτοι στον όμιλο, με την Αλβανία να βρίσκεται στο +1 από την Σερβία και να αντιμετωπίζει σήμερα (13/11) την αδύναμη Ανδόρα.