Επέστρεψε στο γήπεδο ο ΠΑΟΚ - Ατομικό για Κωνσταντέλια - Καμαρά, δούλεψε ατομικά ο Σάστρε

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ασπρόμαυρη ΠΑΕ:

Το ρεπό ανήκει πλέον στο παρελθόν. Το αγωνιστικό τμήμα του ΠΑΟΚ, χωρίς τους διεθνείς, επέστρεψε στη Νέα Μεσημβρία και ξεκίνησε δουλειά ενόψει επανέναρξης.

Οι ποδοσφαιριστές ακολούθησαν ένα πρόγραμμα που αφορούσε την κυκλοφορία της μπάλας, την κατοχή και την πίεση, μέσα από διάφορες ασκήσεις, ενώ στο φινάλε διεξήχθη κι οικογενειακό δίτερμα.

Οι Γιάννης Κωνσταντέλιας και Μαντί Καμαρά υποβλήθηκαν σε θεραπεία, ενώ ο Ζόαν Σάστρε δούλεψε ατομικά στο γυμναστήριο λόγω ενοχλήσεων.

Την Παρασκευή (14.11) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 11:00.