Ο Κιμ Γιονγκ Ουν «άναψε το πράσινο φως» για την Premier League στη Βόρεια Κορέα με λογοκρισία και αυστηρούς όρους

Στη Βόρεια Κορέα, παρά το αυστηρό καθεστώς ελέγχου των μέσων ενημέρωσης, η Premier League έχει αρχίσει να προβάλλεται από το κρατικό κανάλι KCTV, σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian.

Ωστόσο, η μετάδοση των αγώνων έχει μια σειρά αυστηρών περιορισμών που δείχνουν τον απόλυτο έλεγχο του καθεστώτος στην ενημέρωση προς τον λαό.

Εν ολίγοις οι φίλαθλοι βλέπουν όσα θέλει το κράτος να τους δείξει και χωρίς να μπορούν να έχουν πλήρη ενημέρωση.

Οι αγώνες δεν προβάλλονται ζωντανά, αλλά με μεγάλη καθυστέρηση και αφού προηγηθεί επιμελής επεξεργασία από τις κρατικές αρχές.

Ο χρόνος κάθε μετάδοσης περιορίζεται σε 60 λεπτά, αντί των 90, ώστε να αφαιρούνται «ανεπιθύμητα» πλάνα.

Όλες οι αγγλικές επιγραφές και τα γραφικά στα γήπεδα αντικαθίστανται με κορεατικά σύμβολα και συνθήματα.

Οποιοδήποτε πλάνο εμφανίζει παίκτες από τη Νότια Κορέα κόβεται εντελώς, λόγω της εχθρικής στάσης του καθεστώτος απέναντι στη Σεούλ.

Εννοείται πως σκηνές με σύμβολα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας αφαιρούνται πλήρως από την τελική εκδοχή.