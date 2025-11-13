«When Nobody’s Watching»: Το πρώτο ντοκιμαντέρ για το ποδόσφαιρο γυναικών στην Ελλάδα

Η ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ παρουσιάζει σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση, την Κυριακή 16 Νοεμβρίου στις 22:30, το «When Nobody’s Watching», μια παραγωγή που αναδεικνύει τις δυσκολίες, τα εμπόδια και τα όνειρα των Ελληνίδων ποδοσφαιριστριών.

Τι συμβαίνει μακριά από τα φώτα και τις κάμερες; Πώς βιώνουν οι γυναίκες ποδοσφαιρίστριες την κοινωνική προκατάληψη και την υποτίμηση; Ποιες προσπάθειες γίνονται για την ανάπτυξη ενός αθλήματος που στην Ευρώπη γεμίζει τα γήπεδα, αλλά στην Ελλάδα ακόμα δεν υπάρχουν τα αυτονόητα;

Το «When Nobody’s Watching» είναι το πρώτο ντοκιμαντέρ που καταγράφει την ωμή πραγματικότητα του ποδοσφαίρου γυναικών στην Ελλάδα.

Μια πρωτοβουλία του ΠΣΑΠΠ που συνεχίζει να αναδεικνύει τα προβλήματα και να βοηθάει στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας σε όλα τα επίπεδα του αθλήματος.

Η παραγωγή της Stars Inc.11 για σχεδόν δύο χρόνια ταξίδεψε σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Καστοριά, Χαλκίδα, Ηράκλειο, Τρίπολη, Ναύπλιο, αλλά και σε Αγγλία, Ελβετία και Γερμανία, όπου διαπρέπουν Ελληνίδες ποδοσφαιρίστριες.

Το «When Nobody’s Watching» είναι μια αληθινή, ανθρώπινη και γεμάτη ελπίδα ματιά του αθλήματος.

Συντελεστές:

Σκηνοθεσία: Παναγιώτης Αρωνιάδης, Κώστας Αμοιρίδης

Αρχισυνταξία: Παναγιώτης Αρωνιάδης

Δημοσιογραφική επιμέλεια: Αριάνα Παπαγιάννη, Έλενα Παπαδοπούλου

Διεύθυνση φωτογραφίας: Κώστας Αμοιρίδης

Μοντάζ – Μουσική επιμέλεια: Παύλος Παπαδόπουλος

Οργάνωση παραγωγής: Χρήστος Στάικος

Διεύθυνση παραγωγής: Stars Inc.11

Graphic Design: Γιάννης Φετάνης

Εικονολήπτες: Κώστας Αμοιρίδης, Δημήτρης Παπαναστασίου, Γιάννης Εμμανουηλίδης, Στεφανία Ντόκου, Δαμιανός Αρωνίδης, Γιώργος Καψάλης, Βασίλης Τσιρώνης, Νώντας Μπέκας, Κώστας Κώττας

Drone: Κώστας Αμοιρίδης, Νώντας Μπέκας, Δαμιανός Αρωνίδης, Βασίλης Τσιρώνης

Διάρκεια: 90΄