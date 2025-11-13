Επιστροφή Τάτση και κάλεσμα ενόψει Καμπανιακού στην Καβάλα

Ο Γιάννης Τάτσης αναλαμβάνει τους «Αργοναύτες», ξανά, σε μια δύσκολη στιγμή με στόχο την παραμονή στη Super League 2. To «ευχαριστώ» του συλλόγου στον Γιώργο Πολυχρονίδη που ανταποκρίθηκε ως υπηρεσιακός προπονητής και ο «must win» αγώνας στο «Ανθή Καραγιάννη» την Κυριακή (15:00).

Η ανακοίνωση της Καβάλας για την επιστροφή του Γιάννη Τάτση στον πάγκο:

«Η ΠΑΕ ΑΟ ΚΑΒΑΛΑ ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την έναρξη της συνεργασίας της με τον Γιάννη Τάτση, ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδας μας

Ο έμπειρος προπονητής επιστρέφει σε γνώριμα λημέρια, καθώς είχε καθίσει και πέρυσι στον πάγκο της ομάδας, συμβάλλοντας αποφασιστικά στη σωτηρία και σταθεροποίησή της. Με τη μεθοδικότητα, το πάθος και τον επαγγελματισμό του, άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις και δημιούργησε ένα σύνολο με ταυτότητα, πειθαρχία και ψυχή.

Ο Γιάννης Τάτσης έχει πλούσια εμπειρία τόσο ως ποδοσφαιριστής όσο και ως προπονητής, έχοντας εργαστεί σε σημαντικούς συλλόγους του ελληνικού ποδοσφαίρου. Είναι γνωστός για τη δουλειά του στο γήπεδο, την επικοινωνία με τους παίκτες και τη φιλοσοφία του για δυναμικό, ομαδικό ποδόσφαιρο.

Μαζί του, στο τεχνικό επιτελείο της ομάδας, βρίσκονται:

-Νίκος Σουμουλίδης, προπονητής τερματοφυλάκων

-Θεόδωρος Σκύφτας, αναλυτής αθλητικών προπονήσεων

-Τάσος Σιδερίδης, γυμναστής

Η επιστροφή του Γιάννη Τάτση και του επιτελείου του σηματοδοτεί νέα αρχή, σταθερότητα και αισιοδοξία για τη συνέχεια της σεζόν».



Το «ευχαριστώ» στην πολύτιμη προσφορά του Γιώργου Πολυχρονίδη:

«Η ΠΑΕ ΑΟ ΚΑΒΑΛΑ ευχαριστεί θερμά τον Γιώργο Πολυχρονίδη για την πολύτιμη προσφορά του, καθώς ανέλαβε προσωρινά την τεχνική ηγεσία της ομάδας σε μία μεταβατική περίοδο, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην εύρυθμη λειτουργία και τη σταθερότητα του ποδοσφαιρικού τμήματος.

Ο Γιώργος Πολυχρονίδης συνεχίζει κανονικά το έργο του ως προπονητής της ομάδας Κ19, όπου προσφέρει με επαγγελματισμό και αφοσίωση στην ανάπτυξη των νεαρών ποδοσφαιριστών μας.

Παράλληλα, η ΠΑΕ ΑΟ ΚΑΒΑΛΑ εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες και προς τον γυμναστή της ομάδας, Τάσο Σιδερίδη, για τη συνεχή στήριξη και τη συμβολή του στην προετοιμασία και αγωνιστική κατάσταση των παικτών.

Η παρουσία και των δύο αποτελεί πολύτιμο κομμάτι της οικογένειας του ΑΟ ΚΑΒΑΛΑ».



Το διαρκείας και το κάλεσμα της Καβάλας ενόψει Καμπανιακού:

«Σας περιμένουμε όλους στον αγώνα της Κυριακής!

Ώρα έναρξης: 15:00

Γίνε κι εσύ ο 12ος παίκτης και στήριξε από κοντά την προσπάθεια της ομάδας

Η παρουσία σου κάνει τη διαφορά!

Ανακοινώνουμε πως είναι ξανά διαθέσιμα τα εισιτήρια διαρκείας:

Μόνο 50€ για όλους

20€ για παιδιά 16–18 ετών

Παιδιά κάτω των 16 ετών μπαίνουν δωρεάν!

Κόστος μεμονωμένου εισιτηρίου αγώνα 10€

Stronger as one!»