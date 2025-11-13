Παναθηναϊκός: Φωτογραφία από τη διπλή αποστολή (Ζέκα – Λιβαθηνός) στην Πορτογαλία

Ο νέος scout του Τριφυλλιού και ο…συμπαίκτης του, έπαιξαν «μπάλα» στο παγκόσμιο φόρουμ του «TransferRoom».

Στις 22 Οκτωβρίου ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την επιστροφή του Ζέκα στο δυναμικό της ομάδας, σε ρόλο scout με επίκεντρο τις αγορές της Πορτογαλίας και της Λατινικής Αμερικής.

Το Τριφύλλι ποντάρει στο μάτι του άλλοτε αρχηγού της ομάδας ο οποίος από την πλευρά του, έκανε το νέο... ντεμπούτο του στο παγκόσμιο φόρουμ του TransferRoom που έλαβε χώρα προ ημερών στη Λισαβόνα, με τη συμμετοχή περισσοτέρων από 300 κλαμπ και πάνω από 80 ατζέντηδων.

Ο Παναθηναϊκός ήταν μία από τις ελληνικές ομάδες που πραγματοποίησαν check in – όπως έγραψε το SDNA – με δύο εκπροσώπους και συγκεκριμένα τους Ζέκα και Μάκη Λιβαθηνό (δεξιά) όπως φαίνεται και στη σχετική φωτογραφία.