Σκάνδαλο στοιχηματισμού στην Τουρκία: Ποινές για 102 ποδοσφαιριστές – 9 μήνες εκτός ο Μπαλτατζί της Γαλατά

Η Τουρκική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (TFF) ανακοίνωσε βαρύτατες ποινές σε 102 ποδοσφαιριστές για εμπλοκή σε παράνομη στοιχηματική δραστηριότητα, έπειτα από πολύμηνη έρευνα που συγκλόνισε το τουρκικό ποδόσφαιρο.

Η υπόθεση ξεκίνησε όταν περισσότεροι από 1.000 παίκτες από όλες τις επαγγελματικές κατηγορίες (Σούπερ Λιγκ, Α’, Β’ και Γ’) τέθηκαν υπό εξέταση και παραπέμφθηκαν στο Πειθαρχικό Συμβούλιο Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου (PFDK).



Οι ποινές



24 ποδοσφαιριστές: 3 μήνες αποκλεισμός

10 ποδοσφαιριστές: 6 μήνες αποκλεισμός

5 ποδοσφαιριστές: 9 μήνες αποκλεισμός

5 ποδοσφαιριστές: 12 μήνες αποκλεισμός



Μεταξύ των τιμωρημένων ξεχωρίζουν τρεις ποδοσφαιριστές ομάδων της Σούπερ Λιγκ.

Έρεν Ελμαλί (Γαλατασαράι) – 45 ημέρες αποκλεισμός

Μετεχάν Μπαλτατζί (Γαλατασαράι) – 9 μήνες αποκλεισμός

Τζελίλ Γιουκσέλ (Σάμσουνσπορ) – 45 ημέρες αποκλεισμός

Οι ποινές αυτές ενδέχεται να επηρεάσουν τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις των τουρκικών συλλόγων, προκαλώντας αναταραχή στο ήδη τεταμένο ποδοσφαιρικό τοπίο της χώρας.

Ενδεικτικά παραδείγματα ποινών



Τραμπζονσπόρ

Μποράν Μπασκάν – 3 μήνες

Σαλίχ Μαλκοτσόγλου – 45 ημέρες

Αντάλιασπορ

Κερέμ Καγιααράσι – 45 ημέρες

Γκιόζτεπε

Ιζέτ Φουρκάν Μαλάκ – 45 ημέρες

Ουγούρ Καν Γιλντίζ – 45 ημέρες

Αλασάν Νντάο (Κόνιασπορ) – 12 μήνες

Αμπντουλσαμέτ Μπουράκ (Καϊσερισπόρ) – 12 μήνες