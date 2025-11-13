Επίσημο: Από τον Πανσερραϊκό στην Τοντέλα ο Μπάτσι

Ελάχιστα 24ωρα έμεινε άνεργος ο Κριστιάνο Μπάτσι μετά το διαζύγιό του με τον Πανσερραϊκό.

Άμεσα βρήκε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του ο Ιταλός τεχνικός που αποχώρησε από τους Σερραίους αφήνοντάς τους στην τελευταία θέση της βαθμολογίας.

Ο Μπάτσι δεν βρισκόταν στον πάγκο του Πανσερραϊκού στη Λιβαδειά όπου κάθισε ως υπηρεσιακός ο Βεργώνης και σήμερα επισημοποιήθηκε το διαζύγιο με τα "λιοντάρια".

Νέα ομάδα του η πορτογαλική Τοντέλα, αναφέροντας στις πρώτες δηλώσεις του πως:

«Η Τοντέλα είναι ένας ιστορικός σύλλογος. Ήμουν αντίπαλος της Τοντέλα την εποχή που αγωνιζόταν στην δεύτερη κατηγορία, γνωρίζω παίκτες που έχουν αγωνιστεί εδώ και μου μίλησαν για την ψυχή του συλλόγου και της πόλης και έτσι με μεγάλη μου χαρά δέχτηκα την πρόσκληση.

Αν υπάρχει ένα πράγμα που δεν πρέπει ποτέ να λείπει, είναι η νοοτροπία. Όχι μόνο στο γήπεδο και στη φυσική κατάσταση, αλλά η νοοτροπία που θέλεις να βλέπεις και να νιώθεις κάθε μέρα, κάθε λεπτό, για 24 ώρες. Αν δεν συμβεί αυτό, θα είναι δύσκολο να βγούμε από την τρέχουσα κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε».