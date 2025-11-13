Ρουμανία: Έρευνες σε ποδοσφαιριστές για πονταρίσματα χιλιάδων ευρώ κατά της ομάδος τους

Νέο σκάνδαλο ετοιμάζεται να ξεσπάσει στη Ρουμανία, με την prosport να αναφέρει πως παίκτες της Μεταλογκλόμπους Βουκουρεστίου στοιχιμάτισαν ενάντια στην ομάδα τους.

Μετά την Τουρκία, νέο σκάνδαλο ετοιμάζεται στη Ρουμανία με την ιστοσελίδα prosport να αναφέρει σε δημοσίευμά της πως παίκτες της νεοφώτιστης Μεταλογκλόμπους Βουκουρεστίου, βρίσκονται στο μικροσκόπιο για ποντάρισμα εναντίον της ...ομάδας τους, δεκάδων χιλιάδων ευρώ.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα οι παίκτες έπεισαν υπάλληλο της ομάδας να φτιάξει λογαριασμό ώστε να του μεταφέρουν τα χρήματα και να τζογάρει για λογαριασμό τους. Πονταρίσματα μάλιστα που πολλές φορές ήταν εναντίον της ίδιας της ομάδας τους και συγκεκριμένα πως θα δέχονταν τρία τέρματα από την Οτελούλ Γκαλάτι στο πρώτο ημίχρονο, κάτι που έγινε και στο ματς. Η ρουμανική Ομοσπονδία έχει ήδη ενημερωθεί και το τμήμα ακεραιότητας της FRF έχει ανοίξει ήδη φάκελο έρευνας.