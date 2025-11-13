ΠΑΟΚ Β: Στο Όσλο με την Εσθονία ο Μούστμα κόντρα στην Νορβηγία του Χάαλαντ

Η Εσθονία του «ασπρόμαυρου» Κάρελ Μούστμα αντιμετωπίζει στο Όσλο τη Νορβηγία του Χάαλαντ, δίχως να έχει ελπίδες πρόκρισης.

Λίγες ώρες νωρίτερα από τη Σερβία του Αντρίγια Ζίβκοβιτς, ένας ακόμα παίκτης του ΠΑΟΚ και συγκεκριμένα της δεύτερης ομάδας του Δικεφάλου ρίχνεται στη «μάχη».

Ο λόγος για τον Κάρελ Μούστμα, ο οποίος στη δεύτερη κλήση του στην Εθνική ανδρών της Εσθονίας βρίσκεται στο Όσλο, όπου στις 19:00 αντιμετωπίζει την πανίσχυρη Νορβηγία.

Ένα παιχνίδι που δεν χωράει κριτικής, με τους Νορβηγούς να έχουν 6/6 νίκες στον όμιλο με επίθεση... φωτιά και την Εσθονία με μόλις 4 βαθμούς να ολοκληρώνει σήμερα (13/11) τις υποχρεώσεις της στα προκριματικά.