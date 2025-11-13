ΠΑΟΚ Β: Στο Όσλο με την Εσθονία ο Μούστμα κόντρα στην Νορβηγία του Χάαλαντ

Λίγες ώρες νωρίτερα από τη Σερβία του Αντρίγια Ζίβκοβιτς, ένας ακόμα παίκτης του ΠΑΟΚ και συγκεκριμένα της δεύτερης ομάδας του Δικεφάλου ρίχνεται στη «μάχη».
Ο λόγος για τον Κάρελ Μούστμα, ο οποίος στη δεύτερη κλήση του στην Εθνική ανδρών της Εσθονίας βρίσκεται στο Όσλο, όπου στις 19:00 αντιμετωπίζει την πανίσχυρη Νορβηγία.
Ένα παιχνίδι που δεν χωράει κριτικής, με τους Νορβηγούς να έχουν 6/6 νίκες στον όμιλο με επίθεση... φωτιά και την Εσθονία με μόλις 4 βαθμούς να ολοκληρώνει σήμερα (13/11) τις υποχρεώσεις της στα προκριματικά.