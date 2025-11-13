Αγωγή κατά της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για υπόθεση κακοποίησης από πρώην υπάλληλο

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρίσκεται αντιμέτωπη με αγωγή που κατατέθηκε από άνδρα ο οποίος ισχυρίζεται ότι υπέστη σεξουαλική κακοποίηση ως παιδί από πρώην υπάλληλο του συλλόγου τη δεκαετία του 1980.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ο ενάγων, του οποίου η ταυτότητα δεν αποκαλύπτεται για νομικούς λόγους, υποστηρίζει ότι ο σύλλογος απέτυχε να τον προστατεύσει ενώ βρισκόταν υπό την επίβλεψή του.

Οι κατηγορίες αφορούν τον Μπίλι Γουότς, ο οποίος εργάστηκε ως φροντιστής, υπεύθυνος γηπέδου και επιστάτης στο προπονητικό κέντρο Cliff εκείνη την περίοδο. Ο Γουότς απεβίωσε το 2009.

Η δικηγορική εταιρεία Simpson Millar, που εκπροσωπεί τον ενάγοντα, ανέφερε ότι ο σύλλογος δεν συνεργάστηκε επαρκώς με τη νομική διαδικασία, παρά τη συμμετοχή του στην έκθεση Sheldon του 2021. Η έκθεση είχε καταγράψει πολλαπλές καταγγελίες κατά του Γουότς και επιβεβαίωσε ότι του είχε επιβληθεί πειθαρχική ποινή το 1989.

Η δικηγόρος Κέιτ Χολ, ειδική σε υποθέσεις κακοποίησης, δήλωσε: «Ο πελάτης μας έδειξε τεράστιο θάρρος ερχόμενος μπροστά μετά από τόσα χρόνια. Οι επιζώντες αξίζουν περισσότερα από λόγια συμπόνιας, αξίζουν πραγματική λογοδοσία».

Η εταιρεία πρόσθεσε ότι η έλλειψη συνεργασίας από πλευράς της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ οδήγησε τον ενάγοντα στην απόφαση να κινηθεί νομικά. Ο σύλλογος αρνήθηκε να σχολιάσει την υπόθεση όταν προσεγγίστηκε από το BBC.