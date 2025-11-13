«A day at Panathinaikos Academy»: Το βίντεο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός για την καθημερινότητα στο Κορωπί (vid)

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός δημοσίευσε ένα όμορφο βίντεο που δείχνει πώς είναι η καθημερινότητα ενός παιδιού που ανήκει στις «πράσινες» Ακαδημίες και μένει στο Κορωπί.

Η μέρα ξεκινάει φυσικά νωρίς το πρωί, με τα παιδιά να ξυπνούν, να παίρνουν πρωινό και να μεταφέρονται στο σχολείο, ώστε να παρακολουθήσουν τα μαθήματα τους.

Μετά την επιστροφή, ακολουθεί το μεσημεριανό γεύμα και στην συνέχεια η μελέτη τους για την επόμενη ημέρα.

Όταν ολοκληρωθούν αυτές οι υποχρεώσεις, ξεκινάει το ποδοσφαιρικό κομμάτι, με ασκήσεις στο γυμναστήριο και φυσικά προπόνηση.

Το κλείσιμο της ημέρας περιλαμβάνει το βραδινό και μετά ελεύθερο χρόνο για παιχνίδι, πριν τον ύπνο.

Δείτε το βίντεο: