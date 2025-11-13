ΠΑΟΚ: «Ανάσες» τέλος και τελική... ευθεία μέχρι τα Χριστούγεννα - Εννιά αγώνες και τρία ντέρμπι σε 1 μήνα

Τελευταία διακοπή για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος καλείται να δώσει εννιά αγώνες μέχρι τα Χριστούγεννα, με τα δύο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης να ξεχωρίζουν - Αναλυτικά το πρόγραμμα του Δικεφάλου

Οι διεθνείς του Δικεφάλου αναχώρησαν από τη Θεσσαλονίκη, με το υπόλοιπο γκρουπ του Ραζβάν Λουτσέσκου να επιστρέφει σήμερα (13/11) στις προπονήσεις μετά το τριήμερο ρεπό για τις απαραίτητες «ανάσες».

Πλέον οι Θεσσαλονικείς αρχίζουν τη δουλειά για το τελευταίο «κομμάτι» της χρονιάς -ίσως το πιο σημαντικό-, στο οποίο θα δώσουν εννιά κομβικά παιχνίδια σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Επιστροφή με ΠΑΟΚ-Κηφισιά (23/11 19:00) στην Τούμπα, με τον Δικέφαλο να «πέφτει» στη 2η θέση και να θέλει να παραμείνει σε απόσταση... βολής από τον Ολυμπιακό. Ακολουθεί η 5η αγωνιστική του Europa League, με τους Θεσσαλονικείς να υποδέχονται τη Μπραν (27/11 19:45) και με νίκη να «σφραγίζουν» εν πολλοίς την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Ο Νοέμβρης ρίχνει «αυλαία» στη Λιβαδειά για τον ΠΑΟΚ (30/11 19:00), μία πόλη που δεν ξυπνά ευχάριστες αναμνήσεις τη φετινή χρονιά, με την ομάδα του Παπαδόπουλου να κάνει πορεία πρωταθλητισμού και τον Δικέφαλο να «καίγεται» για... ρεβάνς.

Δύο ντέρμπι Θεσσαλονίκης με το... καλημέρα του τελευταίου μήνα του έτους. Αρχικά, στο «Κλεάνθης Βικελίδης» για το Κύπελλο Ελλάδος Betsson (3/12 21:30), με τους «ασπρόμαυρους» να ψάχνουν το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα μεταξύ 5ης και 12ης θέσης, ενώ την Κυριακή (7/12 19:30) «κλάσικο» Θεσσαλονίκης στην Τούμπα για τη Super League.

Ακολουθούν δύο απαιτητικά εκτός έδρας παιχνίδια -τα τελευταία για το 2025-, απέναντι στη Λουντογκόρετς στη Βουλγαρία (11/12 19:45) και λίγα 24ωρα αργότερα, στο Περιστέρι κόντρα στον Ατρόμητο (14/12 18:00) για την πρώτη αγωνιστική του δευτέρου γύρου του πρωταθλήματος.

Το 2025 θα «κλείσει» με το ΠΑΟΚ - Μαρκό (17/12) για την τελευταία αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson, πριν από ένα ακόμα ντέρμπι, στις 21 Δεκεμβρίου (19:30) κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ μέχρι τα Χριστούγεννα: