ΑΕΚ: Η επάνοδος Ζίνι, το σύστημα με δυο επιθετικούς και η πιθανή επιστροφή ρόμβου

Ο Ζίνι βρίσκεται στο τελικό στάδιο της πλήρης επανένταξης του και με την επανέναρξη του πρωταθλήματος θα βρίσκεται κανονικά στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς για τα απαιτητικά παιχνίδια που έχει μπροστά της η ΑΕΚ, αρχής γενομένης απ’ αυτό της άλλης Κυριακής (23/11) απέναντι στον Άρη στην Αγιά Σοφιά - ΟΠΑΠ Arena.

Ο Σέρβος τεχνικός, περιμένει πως και πως την επάνοδο του διεθνή επιθετικού από την Ανγκόλα, καθώς αφενός του φέρνει στοιχεία στο παιχνίδι της ομάδας που δεν μπορούν να του προσφέρουν οι Γιόβιτς-Πιερό όπως η ταχύτητα, η ένταση και η κίνηση στον χώρο και αφετέρου του δίνει την επιλογή να ξεκινήσει από την αρχή σε παιχνίδια που το κρίνει απαραίτητο με δυο στη γραμμή κρούσης, έχοντας (και) μια τρίτη εναλλακτική επιλογή να έρθει από τον πάγκο.

Είναι δεδομένο, πως με την επιστροφή του Ζίνι, θα δούμε πολύ περισσότερο την ΑΕΚ να παίζει με έναν σχηματισμό που θα περιλαμβάνει δύο επιθετικούς, κάτι που δεν αποκλείεται να βοηθήσει και τον Γιόβιτς, οποίος θα μπορέσει με ένα στήριγμα δίπλα του να κάνει το παιχνίδι που του αρέσει. Να κινείται πιο περιφερειακά, να δημιουργεί, να συνδυάζεται και να εκτελεί όταν κριθεί απαραίτητο. Οι δηλώσεις του Σέρβου επιθετικού στην πατρίδα του, είναι ενδεικτικές για το πως περιμένει και εκείνος, την επιστροφή Ζίνι…

«Όταν μιλήσαμε αρχικά με τον κόουτς Νίκολιτς, υπήρχε ένα σχέδιο, να παίζουμε με δύο επιθετικούς, αλλά ο Ζίνι τραυματίστηκε. Ο σύλλογος δεν κατάφερε να αποκτήσει κάποιους παίκτες που ήθελε κι έτσι μείναμε μόνο ο Φρανζί Πιερό κι εγώ στην επίθεση. Είναι πολύ μεγάλο ρίσκο να ξεκινήσουμε και οι δύο στο ίδιο ματς, γιατί τότε το τεχνικό επιτελείο δεν θα έχει επιθετικές λύσεις από τον πάγκο», ήταν τα λόγια του, που μαρτυρούν το πόσο πιο άνετα νιώθει, όταν έχει παρτενέρ στην επίθεση.

Ανεξάρτητα απ' αυτό πάντως, ο Ζίνι ούτως ή άλλως αποτελεί μια μονάδα στα πλάνα του Μάρκο Νίκολιτς ιδιαίτερα σημαντική. Δεν είναι απλά, άλλος ένας παίκτης του rotation. Αλλά ένας παίκτης, που στο μυαλό του προπονητή μπορεί να εξελιχθεί σε μια άκρως επιδραστική μονάδα. Στην ΑΕΚ, έχει λείψει η ένταση και η έκρηξη του, έχει λείψει η ικανότητα του να κινείται στο χώρο, έχει λείψει ακόμα και η πίεση που βάζει στα αντίπαλα στόπερ με τον μαχητικό του χαρακτήρα.

Ο Ζίνι δεδομένα θα αποτελέσει με την επανέναρξη, από την στιγμή που είναι στο 100%, έναν πολύ σημαντικό ποδοσφαιριστή στα χέρια του Νίκολιτς όσον αφορά την μεσοεπιθετική γραμμή καθώς στο πρόσωπο του ανακτά το γκρουπ την χαμένη ταχύτητα. Αυτό συμβαίνει μάλιστα, την ίδια ώρα που ο Σέρβος προπονητής δεν μπορεί να υπολογίζει για το προσεχές διάστημα στους τραυματίες Ελίασον-Κουτέσα που προσδίδουν στα φτερά της ΑΕΚ αυτή την ταχύτητα για την οποία συζητάμε και την κίνηση στον χώρο.

Εκτιμώ λοιπόν, πως η επανένταξη Ζίνι, θα επαναφέρει και μια διάταξη με δυο επιθετικούς, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξει και επιστροφή του ρόμβου. Μην ξεχνάμε, ο Νίκολιτς έχει στη διάθεση του πλέον τον Περέιρα που αποτέλεσε ακρογωνιαίο λίθο το της διάταξης που δουλεύτηκε όλο το καλοκαίρι στην προετοιμασία και εφαρμόστηκε κατά κύριο λόγο (μέχρι ένα σημείο) και στα προκριματικά, ενώ στο τραπέζι πρέπει να βάλουμε αφενός την ύπαρξη πολλών παικτών στον άξονα που κουμπώνουν στη συγκεκριμένη διάταξη, ενώ και ο Γκρούγιτς επί της ουσίας, είναι ένας ποδοσφαιριστής που αποκτήθηκε κυρίως για να εξυπηρεσει ακριβώς αυτόν τον ρόλο βάσει των στοιχείων που έχει, του deep lying playmaker μπροστά από τα στόπερ. Συνδυστικά με όλα τα παραπάνω να επισημάνουμε πως η ΑΕΚ με την επανέναρξη έχει τρία απαιτητικά παιχνίδια σε μια εβδομάδα (Άρη, Φιορεντίνα, Παναθηναϊκό) έχοντας διαθέσιμους ακραίους τον Κοϊτά, τον Ζοάο Μάριο και τον Καλοσκάμη, εκ των οποίων, βγάζουμε εκτός τους δυο τελευταίους για την Φλωρεντία καθώς δεν βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή λίστα.

Το εάν ο Μάρκο Νίκολιτς οδηγηθεί στον ρομβο λόγω των αναγκών σαφώς θα πρέπει να περιμένουμε να το δούμε μέσα από τις προπονήσεις οι οποίες θα έχουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον την άλλη εβδομάδα που θα αρχίσουν να ενσωματώνονται οι διεθνείς. Το μόνο βέβαια είναι πως με τον Ζίνι στην εξίσωση, η ΑΕΚ θα παίξει πολύ περισσότερο πλέον με δυο στην επίθεση και θα αποκτήσει την ταχύτητα που χρειάζεται.