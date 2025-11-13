ΑΕΚ: Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια του αγώνα με τον Παναθηναϊκό

Αναλυτικά:

Η ΑΕΚ ανακοινώνει την έναρξη της διάθεσης των εισιτηρίων για την εντός έδρας αναμέτρηση της γυναικείας ομάδας Ποδοσφαίρου με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό ΑΟ, που θα διεξαχθεί στο Δ.Γ. Αγ. Αναργύρων το Σάββατο 15 Νοεμβρίου (13:45).

Τα εισιτήρια (κόστος 10€) μπορείτε να τα προμηθευτείτε Πέμπτη και Παρασκευή 10:00-19:00 από τα Γραφεία της ΑΕΚ (Φωκών 9, Νέα Φιλαδέλφεια). Εφόσον υπάρχει απόθεμα εισιτηρίων, μπορείτε να προμηθευτείτε το εισιτήριό σας έξω από το γήπεδο από τις 12:45.

Φυσικά, ισχύουν κανονικά τα ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ALL SPORTS 2025-26.

Φίλοι της ΑΕΚ, σας καλούμε να γεμίσετε το γήπεδο και να στηρίξετε την νταμπλούχο Ελλάδας! Με τη φωνή σας και ΜΟΝΟ, πάμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ, για τη μεγάλη νίκη!

ΟΛΟΙ ΕΚΕΙ!