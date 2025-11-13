ΠΑΟΚ: «Τελικός» για τον Ζίβκοβιτς στο Γουέμπλεϊ

Το τελευταίο τους... χαρτί παίζουν οι Σέρβοι στο ιστορικό Γουέμπλεϊ (21:45), με τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς να δίνει άρωμα... ΠΑΟΚ στο μεγάλο παιχνίδι.

Οι διεθνείς του Δικεφάλου ξεκινούν τις «μάχες» με τα αντιπροσωπευτικά τους συγκροτήματα, με τον Σέρβο αρχηγό να κάνει την αρχή κόντρα στην ισχυρή Αγγλία.

Στο ιστορικό Γουέμπλεϊ, οι Σέρβοι βρίσκονται με την... πλάτη στον τοίχο και ψάχνουν μόνο νίκη, για να ελπίζουν στα μπαράζ, με την Αλβανία να έχει το ξεκάθαρο πλεονέκτημα.

Οι Άγγλοι έχουν προκριθεί από την προηγούμενη διακοπή ως πρώτοι στον όμιλο, με την Αλβανία να βρίσκεται στο +1 από την Σερβία και να αντιμετωπίζει σήμερα (13/11) την αδύναμη Ανδόρα.

Με νέο προπονητή τον Βέλικο Παούνοβιτς οι Σέρβοι, με τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς να βρίσκεται «μόνιμα» στις κλήσεις της χώρας, έχοντας καταγράψει 59 συμμετοχές με το Εθνόσημο.