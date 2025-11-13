Έριξε... πόρτα στην Τσέλσι ο Νίκο Παζ, θέλει να γυρίσει στη Ρεάλ

Η Ρεάλ Μαδρίτης αποφάσισε τελικά το καλοκαίρι ν' αφήσει για μια ακόμη σεζόν στην Ιταλία τον Νίκο Παζ, ο οποίος είχε εντυπωσιάσει την περασμένη σεζόν με τη φανέλα της Κόμο, αλλά ο Τσάμπι Αλόνσο άλλαξε γνώμη και τον θέλει τον Ιανουάριο πίσω στο «Μπερνααμπέου».

Η ισπανική ομάδα παρακολουθεί στενά την εξέλιξη του 21χρονου Ισπανο-Αργεντινού μέσου, που παίζει με την εθνική Αργεντινής, ο οποίος είχε έξι τέρματα και ισάριθμες ασίστ σε 27 συμμετοχές την πέρσι στο ιταλικό πρωτάθλημα. Στη διεκδίκηση του μπήκε και η Τσέλσι, σύμφωνα με την ιστοσελίδα «TBR», αλλά ο Παζ απέρριψε την πρόταση, καθώς θέλει να φορέσει ξανά τη φανέλα της «βασίλισσας».

Η ομάδα της Μαδρίτης τον είχε παραχωρήσει το καλοκαίρι του 2024 στο σύλλογο της Serie A έναντι έξι εκατ., ωστόσο στη συμφωνία των δύο πλευρών προβλέπεται ειδική ρήτρα που επιτρέπει στην πρωταθλήτρια Ευρώπης να τον αποκτήσει ξανά όποτε ουσιαστικά θέλει, όπως επιβεβαίωσε και ο πρόεδρος της Κόμο, Μιρουάν Σουάρσο. Εφόσον η Ρεάλ θέλει να πάρει τον μεσοεπιθετικό πίσω στην Ισπανία τον Ιανουάριο θα πρέπει να πληρώσει οκτώ εκατ. ευρώ.