Ραμπεσαντρατανά στο SDNA: «Στα φαβορί για την Ευρωλίγκα ο Παναθηναϊκός – Με εντυπωσίασε ο Μήτογλου»

Ο παλαίμαχος αμυντικός χαφ της Παρί Σεν Ζερμέν και της ΑΕΚ, Ερίκ Σαμπεσαντρατανά, ο οποίος παρακολούθησε από κοντά την αναμέτρηση της Παρί με τον Παναθηναϊκό, μίλησε αποκλειστικά στο SDNA για τους «πράσινους», τον Εργκίν Αταμάν, τον Ντίνο Μήτογλου, αλλά και για τις πιθανότητες που έχουν το «Τριφύλλι» και ο Ολυμπιακός να κατακτήσουν την Ευρωλίγκα.

Με τον Ντίνο Μήτογλου να πραγματοποιεί εξαιρετική εμφάνιση με 17 πόντους χωρίς χαμένο σουτ και τον Κένεθ Φαρίντ να κάνει εντυπωσιακό ντεμπούτο με double-double (17 πόντοι, 10 ριμπάουντ, 3 κοψίματα), ο Παναθηναϊκός επικράτησε 101-95 της Παρί εκτός έδρας, στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της EuroLeague, στην «Adidas Arena» την περασμένη Τρίτη (11/11).

Στις εξέδρες του γαλλικού γηπέδου βρέθηκαν δύο γνώριμες φιγούρες με προϋπηρεσία στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Πρόκειται για τον άλλοτε διεθνή Γάλλος εξτρέμ του Παναθηναϊκού Σιντνί Γκοβού, καθώς και τον παλαίμαχο αμυντικό μέσο Ερίκ Ραμπεσαντρατανά.

Ο 53χρονος Ραμπεσαντρατανά, ο οποίος στο παρελθόν αγωνίστηκε με επιτυχία στην Παρί Σεν Ζερμέν και φόρεσε τη φανέλα της ΑΕΚ τη σεζόν 2001-02 επί εποχής Μάκη Ψωμιάδη, εργάζεται πλέον ως μάνατζερ ποδοσφαιριστών, ενώ παράλληλα κάνει καριέρα στη Γαλλία ως σχολιαστής και αθλητικός αναλυτής, με έμφαση κυρίως σε θέματα που αφορούν την πρώην ομάδα του, την Παρί Σεν Ζερμέν.

Λάτρης και του μπάσκετ, ο Ραμπεσαντρατανά μίλησε αποκλειστικά στο SDNA για τον Παναθηναϊκό, τον Εργκίν Αταμάν, αλλά και τον Ντίνο Μήτογλου, τον οποίο δεν έκρυψε ότι ξεχώρισε.

«Ο Παναθηναϊκός είναι πολύ καλή ομάδα. Διαθέτει αξιόλογους Έλληνες παίκτες και ειδικά τον Ντίνο Μήτογλου, τον οποίο ξεχώρισα. Νομίζω πως ο προπονητής της ελληνικής ομάδας, ο Αταμάν, στο ματς με την Παρί διαχειρίστηκε άψογα το έμψυχο υλικό που διαθέτει και έκανε πολύ καλό rotation με τις αλλαγές του. Ο Παναθηναϊκός ήταν πιο εύστοχος και πιο πειστικός στο παιχνίδι», δήλωσε ο Ραμπεσαντρατανά.



«Είναι δύσκολο να πω αν ο Παναθηναϊκός θα κατακτήσει την Ευρωλίγκα. Σίγουρα όμως βρίσκεται ένα επίπεδο πάνω από αρκετές ομάδες. Εντυπωσιάστηκα επίσης και από την Μπάγερν Μονάχου, που αντιμετώπισε την Παρί την περασμένη εβδομάδα. Θεωρώ πως ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός είναι ανάμεσα στα φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου», πρόσθεσε.