Προκριματικά Μουντιάλ: Το τελευταίο παράθυρο, 48 αγώνες σε 6 ημέρες για το... American Dream

Σήμερα (13/11) ανοίγει η αυλαία του τελευταίου παραθύρου των προκριματικών, με την ολοκλήρωση του οποίου θα γνωρίζουμε οριστικά τις έντεκα ομάδες που προκρίθηκαν απευθείας στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Συνολικά 48 αγώνες θα διεξαχθούν στους 12 ομίλους σε διάστημα έξι ημερών, ανάμεσά τους οι αναμετρήσεις της -αδιάφορης για πρόκριση- εθνικής Ελλάδος, εντός με τη Σκωτία (15/11, 21:45) και εκτός με τη Λευκορωσία (18/11, 21:45).

Ανάμεσα στις 28 ομάδες που έχουν εξασφαλίσει την παρουσία τους στην τελική φάση του Μουντιάλ 2026, η οποία θα φιλοξενηθεί σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό (11/6-19/7/2026), μόνο η Αγγλία -από την Ευρώπη- έχει καταφέρει να βρεθεί ανάμεσά τους.

Αλλες 14 χώρες, τρεις από την CONCACAF και 11 από την UEFA, είναι έτοιμες να εξασφαλίσουν τα εισιτήριά τους για τους τελικούς μέσω των προκριματικών αυτόν τον μήνα.

Η πρώτη θέση στην Ευρώπη είναι ακόμα διεκδικούμενη σε 11 από τους 12 ομίλους: Αυστρία, Βέλγιο, Κροατία, Γαλλία, Ολλανδία, Νορβηγία, Πορτογαλία, Ισπανία και Ελβετία θα μπορούσαν να κλείσουν τα εισιτήριά τους για τη Βόρεια Αμερική στον πρώτο από τους επερχόμενους αγώνες τους, με τα προκριματικά της UEFA για το Μουντιάλ 2026 οδεύουν προς μια δραματική ολοκλήρωση.

Στη συνέχεια, οι τέσσερις εναπομένουσες θέσεις της Ευρώπης για το Μουντιάλ θα κριθούν σε μία μίνι διοργάνωση Play Off με 16 ομάδες, στα οποία θα συμμετάσχουν οι δεύτεροι των 12 ομίλων και οι τέσσερις νικητές ομίλων με την υψηλότερη κατάταξη από το Nations League που θα έχουν τερματίσει εκτός της πρώτης δυάδας του γκρουπ τους στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο κίνδυνος και οι επιλογές

Η Ιταλία και, σε μικρότερο βαθμό, η Γερμανία είναι οι μόνες δύο μεγάλες ομάδες που... κινδυνεύουν. Με μόνο δύο αγώνες να απομένουν, η Γαλλία, η Πορτογαλία, η Ολλανδία, το Βέλγιο και η Κροατία μπορούν ακόμη και να εξασφαλίσουν την πρόκρισή τους με νίκη στον πρώτο τους αγώνα.

Είναι ακόμη πιο απλό για την Κροατία, η οποία χρειάζεται μόνο ισοπαλία την Παρασκευή εναντίον των Νήσων Φερόε για να πετάξει στην Αμερική. Η Πορτογαλία του Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος ανακοίνωσε την Τρίτη (11/11) ότι το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 θα αποτελέσει οριστικά το τελευταίο του, θα προκριθεί αν κερδίσει, αλλά μια ισοπαλία θα μπορούσε να είναι αρκετή αν η Ουγγαρία, δεύτερη στον όμιλο, δεν καταφέρει να νικήσει την Αρμενία.

Η Γαλλία, που αντιμετωπίζει την Ουκρανία στο Παρίσι (13/11), η Ολλανδία, που ταξιδεύει στην Πολωνία (14/11) και το Βέλγιο, που παίζει στο Καζακστάν το Σάββατο (15/11), θα πρέπει να νικήσουν τους αντίστοιχους αντιπάλους τους για να προκριθούν, έχοντας παράλληλα μια δεύτερη ευκαιρία: η Γαλλία στο Αζερμπαϊτζάν την Κυριακή (16/11), η Ολλανδία εναντίον της Λιθουανίας τη Δευτέρα (17/11) και το Βέλγιο εναντίον του Λιχτενστάιν την Τρίτη (18/11).

Η πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία, μπορεί να προκριθεί ήδη από το Σάββατο (15/11) στη Γεωργία, αλλά για να συμβεί αυτό, η Τουρκία δεν πρέπει να νικήσει ταυτόχρονα τη Βουλγαρία. Η La Roja μπορεί να αρκεστεί στην ισοπαλία, αλλά οι Τούρκοι θα πρέπει επίσης να χάσουν από τους Βούλγαρους. Διαφορετικά, οδεύουμε προς έναν «τελικό» Ισπανίας - Τουρκίας την Τρίτη (18/11) στη Σεβίλλη.



Σε καλύτερη θέση από την Ιταλία, αλλά σε χειρότερη θέση από όλους τους άλλους, η Γερμανία, πρώτη στον 1ο όμιλο, θα εξασφαλίσει τουλάχιστον μια θέση στα playoffs αν νικήσει το Λουξεμβούργο την Παρασκευή (14/11) και η Βόρεια Ιρλανδία, τρίτη, δεν καταφέρει να νικήσει τη Σλοβακία. Αλλά οι παίκτες του Γιούλιαν Νάγκελσμαν θα πρέπει να περιμένουν μέχρι τη Δευτέρα και την άμεση αναμέτρησή τους με τη Σλοβακία για να εξασφαλίσουν την πρόκρισή τους.

Το πρόγραμμα των αγώνων από 9 έως 14 Οκτωβρίου στα προκριματικά της ευρωπαϊκής ζώνης για το Μουντιάλ του 2026:

1ος ΟΜΙΛΟΣ

14 Νοεμβρίου 2025

21:45 Λουξεμβούργο - Γερμανία

21:45 Σλοβακία - Βόρεια Ιρλανδία

17 Νοεμβρίου 2025

21:45 Βόρεια Ιρλανδία - Λουξεμβούργο

21:45 Γερμανία - Σλοβακία

2ος ΟΜΙΛΟΣ



15 Νοεμβρίου 2025

21:45 Σλοβενία - Κόσοβο

21:45 Ελβετία - Σουηδία

18 Νοεμβρίου 2025

21:45 Κόσοβο - Ελβετία

21:45 Σουηδία - Σλοβενία

3ος ΟΜΙΛΟΣ



15 Νοεμβρίου 2025

21:45 Ελλάδα - Σκωτία

21:45 Δανία - Λευκορωσία

18 Νοεμβρίου 2025

21:45 Λευκορωσία - Ελλάδα

21:45 Σκωτία - Δανία

4ος ΟΜΙΛΟΣ



13 Νοεμβρίου 2025

19:00 Αζερμπαϊτζάν - Ισλανδία

21:45 Γαλλία - Ουκρανία

16 Νοεμβρίου 2025

19:00 Αζερμπαϊτζάν - Γαλλία

19:00 Ουκρανία - Ισλανδία

5ος ΟΜΙΛΟΣ



15 Νοεμβρίου 2025

19:00 Γεωργία - Ισπανία

19:00 Τουρκία - Βουλγαρία

18 Νοεμβρίου 2025

21:45 Βουλγαρία - Γεωργία

21:45 Ισπανία - Τουρκία

6ος ΟΜΙΛΟΣ



13 Νοεμβρίου 2025

19:00 Αρμενία - Ουγγαρία

21:45 Ιρλανδία - Πορτογαλία

16 Νοεμβρίου 2025

16:00 Ουγγαρία - Ιρλανδία

16:00 Πορτογαλία - Αρμενία

7ος ΟΜΙΛΟΣ



14 Νοεμβρίου 2025

19:00 Φινλανδία - Μάλτα

21:45 Πολωνία - Ολλανδία

Ρεπό: Λιθουανία

17 Νοεμβρίου 2025

21:45 Μάλτα - Πολωνία

21:45 Ολλανδία - Λιθουανία

Ρεπό: Φινλανδία

8ος ΟΜΙΛΟΣ



15 Νοεμβρίου 2025

19:00 Κύπρος - Αυστρία

21:45 Βοσνία/Ερζεγοβίνη - Ρουμανία

Ρεπό: Σαν Μαρίνο

18 Νοεμβρίου 2025

21:45 Αυστρία - Βοσνία/Ερζεγοβίνη﻿

21:45 Ρουμανία - Σαν Μαρίνο

Ρεπό: Κύπρος

9ος ΟΜΙΛΟΣ



13 Νοεμβρίου 2025

19:00 Νορβηγία - Εσθονία

21:45 Μολδαβία - Ιταλία

Ρεπό: Ισραήλ

16 Νοεμβρίου 2025

21:45 Ισραήλ - Μολδαβία

21:45 Ιταλία - Νορβηγία

Ρεπό: Εσθονία

10ος ΟΜΙΛΟΣ



15 Νοεμβρίου 2025

16:00 Καζακστάν - Βέλγιο

19:00 Λιχτενστάιν - Ουαλία

Ρεπό: Βόρεια Μακεδονία

18 Νοεμβρίου 2025

21:45 Βέλγιο - Λιχτενστάιν

21:45 Ουαλία - Βόρεια Μακεδονία

Ρεπό: Καζακστάν

11ος ΟΜΙΛΟΣ

13 Νοεμβρίου 2025

21:45 Ανδόρα - Αλβανία

21:45 Αγγλία - Σερβία

Ρεπό: Λετονία

16 Νοεμβρίου 2025

19:00 Αλβανία - Αγγλία

19:00 Σερβία - Λετονία

Ρεπό: Ανδόρα

12ος ΟΜΙΛΟΣ



14 Νοεμβρίου 2025

21:45 Γιβραλτάρ - Μαυροβούνιο

21:45 Κροατία - Νησιά Φαρόε

Ρεπό: Τσεχία

17 Νοεμβρίου 2025

21:45 Τσεχία - Γιβραλτάρ

21:45 Μαυροβούνιο - Κροατία

Ρεπό: Νησιά Φαρόε